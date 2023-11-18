Ссора с Петросяном, пауза из-за СВО: где сейчас дуэт «Новые русские бабки»

Фото: Алексей Ладыгин/ИТАР-ТАСС

«Новые русские бабки»

«Новые русские бабки» — это комический эстрадный дуэт актеров Игоря Касилова и Сергея Чванова. В последнее время артисты пропали с экранов. В чем причина?

Как появился дуэт «Новые русские бабки»

Дуэт «Новые русские бабки» (Матрена Ивановна Нигматуллина и Клавдия Ивановна Цветочек) был создан в 1990-е годы в Тольятти студентами Тольяттинского политехнического института. В это же время Игорь Касилов и Сергей Чванов сотрудничали с местной телекомпанией «ЛИК», выпускавшей юмористическую программу «Десерт».

Известность в родном городе артисты обрели благодаря тольяттинской радиостанции «Август» — сначала Касилов и Чванов крутили небольшие заставки в форме «бабулькиных» диалогов, а через несколько месяцев вышли в прямой эфир.

В 1999 году «Новые русские бабки» выступили в «Кубке юмора» телеведущего Евгения Петросяна. В тот же период состоялся их первый сольный концерт в Театре эстрады. Впоследствии Матрена и Цветочек стали активными участниками передач «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Шутка за шуткой» и других.

С 2005-го по 2012-й и с 2018 года вместе с народным артистом России Николаем Басковым они вели программу «Субботний вечер». В 2013 году «Новые русские бабки» выступили в КВН в качестве приглашенных звезд, с 2015 по 2016 год вели шоу «Улица Веселая».

Почему «Новые русские бабки» перестали сотрудничать с Петросяном

«Новые русские бабки» завершили сотрудничество с Евгением Петросяном в 2009 году. По слухам, за кулисами «Кривого зеркала» случился конфликт, однако Игорь Касилов и Сергей Чванов опровергли эту информацию и утверждали, что сохранили с юмористом хорошие отношения.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Евгений Петросян

Матрена и Цветочек обещали вернуться в проект после съемок картины «Две дамы из Амстердама», но больше они с «Кривым зеркалом» не сотрудничали. Петросян ситуацию не комментировал.

Куда пропали «Новые русские бабки»

После начала спецоперации в 2022 году многие развлекательные шоу пропали с экранов, в том числе те, в которых принимали участие «Новые русские бабки». Кроме того, Игорь Касилов и Сергей Чванов взяли медийную паузу и перестали вести аккаунты в соцсетях.

При этом артисты продолжают гастролировать по России — в этом году они выступали в Серпухове, Брянске, Рязани, Обнинске и Петропавловске-Камчатском.

22 ноября «Новые русские бабки» дадут концерт в Великих Луках, 25 ноября — в Смоленске, 8 декабря — в Тюмени, 17 декабря — в Кургане.

Касилов и Чванов известны не только как юмористы, но и как музыканты — они поют под гитару. Артистов часто зовут на различные торжества. Помимо этого, дуэт выступает с сольными концертами.

Читайте также:

Громкий скандал, отстранение с Первого канала: куда пропал Александр Друзь

Дружба с Пугачевой, дом в Юрмале, долги: как сейчас живет Аркадий Укупник

«Я гаденыш с гаденьким лицом»: где сейчас Тимур Батрутдинов, нашел ли жену