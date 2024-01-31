Ссора с Михалковым, агрессия жены: что подорвало здоровье Проховщикова

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Александр Пороховщиков

31 января исполнилось бы 85 лет Александру Пороховщикову. Народный артист России известен по ролям в картинах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Звезда пленительного счастья», «Капитан Немо», «С любимыми не расставайтесь», «Тридцатого уничтожить!» и многим другим. Друг Пороховщикова адвокат Сергей Жорин рассказал об актере и его судьбе в интервью NEWS.ru.

Какие отношения были у Пороховщикова и Жорина

— Я могу долго рассказывать об Александре Шалвовиче, он был знаковым для меня человеком. Познакомил нас Анатолий Михайлович Кашпировский, адвокатом которого я был в «нулевые». Однажды юридическая помощь понадобилась и его другу Пороховщикову: родственники жены Александра Шалвовича подали в суд. Это были имущественные претензии. Следом слетелась уже не ближняя родня самого Пороховщикова, тоже захотели «откусить».

У меня сохранилось много фотографий. Вот эта, например, сделана в зале заседаний Хамовнического суда. Ирина (жена Александра Пороховщикова. — NEWS.ru) радостная, потому что мы выиграли дело. А сам артист усталый, немножко грустный: эти передряги его достали, забирали силы.

Наши отношения стали почти родственными. Я чувствовал, что Александр Шалвович ко мне по-отечески относился. И Ирина мне говорила, что он мечтал бы о таком сыне, как я. У него, к сожалению, не было своих детей. А мой отец ушел из нашей семьи, когда я был ребенком. Я мог бы только мечтать о таком папе, как Пороховщиков. Он был и мудрым, и умным, и с чувством юмора.

Фото: Личный архив Сергея Жорина Ирина (жена Александра Пороховщикова)

За что на Пороховщикова рассердился Никита Михалков

— Фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», в котором сыграл Александр Шалвович — один из моих любимых. Пороховщиков рассказывал мне, как на съемках он поссорился с Михалковым. Никита Сергеевич всегда был крупным, спортивным, сильным. И любил, как рассказывал Александр Шалвович, побороться. И всегда всех побеждал. Поскольку Пороховщиков занимался в юности боксом, то у Михалкова не вышло его побороть. С тех пор, говорил Александр Шалвович, Никита Сергеевич его к себе на съемки не приглашал.

В фильме «Белая медведица» Александр Шалвович играл отца главной героини. Ее роль досталась чемпионке мира по боксу Наталье Рагозиной (бывшая жена Жорина. — NEWS.ru). Я тогда с ней не был знаком, а с Пороховщиковым мы уже дружили. После его смерти, когда мы с Наташей общались, выяснилось, что они играли отца и дочь.

Был ли он счастливым человеком? Я думаю, что да. Во-первых, востребованный актер. А это, наверное, чуть ли не самое важное для творческого человека — быть востребованным. Жизнь прожил яркую, многих людей интересных знал. В том числе был дружен, например, с Высоцким. Его любили зрители и узнавали.

Фото: Russian Look/Global Look Press Александр Пороховщиков в кадре из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» (слева)

Почему Пороховщикова любили женщины

— Мой офис тогда находился недалеко от особняка на Арбате, в котором жили Александр Шалвович и Ирина. Пороховщиков частенько заходил ко мне. Иногда он обедал в кафе на первом этаже, его очень любили женщины-сотрудницы: он делал им комплименты, угощал кофе и сладостями. Джентльмен!

Вспоминается, как он рассказывал о своем «лайфхаке» снимать стресс. Говорил так: «Нужно при стрессовой ситуации вспоминать какое-то счастливое событие из своей жизни, как можно более детально. Уединиться и постараться во всех красках максимально подробно вспомнить, ощутить и погрузиться в это радостное событие».

Я, естественно, у него спросил, в какое событие погружается он. Александр Шалвович ответил, что это воспоминания детства. Он был маленьким, ему было шесть или семь лет, то ли с мамой, то ли один пошел на речку. Накопал червяков и ловил рыбу. И вот это состояние безмятежного счастья и отсутствия проблем, когда тебя ничто не заботит, кроме рыбок, которых хочется поймать, он вспоминал.

Мы частенько прогуливались по Арбату. Там много людей всегда, девчонок симпатичных. Я, помню, засмотрелся. Александр Шалвович мой взгляд поймал и понял без слов, улыбнулся: «Сейчас я тебе покажу, как надо [знакомиться с девочками], они сами к нам подойдут». Что-то стал громко обсуждать, стихи цитировать, жестикулировать. Девушки действительно обратили внимание. Он издалека какой-то ненавязчивый вопрос им задал, специально тихо. Они, чтобы переспросить, подошли ближе, завязался непринужденный разговор. В этот момент я понял, что Александр Шалвович — большой специалист в этих вопросах. Это тоже определенно его характеризовало. Ирине было, наверное, тяжело в этом смысле. Вообще актера трудно любить и с ним жить. Особенно если это такой секс-символ, каким был для Советского Союза Пороховщиков.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Александр Пороховщиков с женой, 2005 год

«Иришка меня из боя вынесет, патроны будет подавать...»

— Жена Александра Шалвовича Ирина казалась мне немного надломленной. Как будто бы человек предчувствует опасность и видит какой-то подвох.

В последние годы, к сожалению, в их семье часто возникали ссоры. Александр Шалвович — крупный, мужественный и сильный, но, конечно, он не вступал в баталии. Ирина это знала. Во время ссор она могла чем-то тяжелым или острым запустить в него. Утюгом или, к примеру, вилкой. Как-то он пришел ко мне в офис со ссадинами на лице. Я поинтересовался, что случилось. Он ответил, мол, «Иришка швырнулась». Я его спросил: «Может быть, вам разойтись, вы же постоянно ругаетесь?»

Он смотрит на меня и произносит: «Ты что, Сереж. Если со мной что-то случится, то Иришка меня взвалит на свою хрупкую спину. Она меня из огня вытащит, из боя, патроны будет подавать. То есть она — мой самый надежный человек. И, конечно же, я никогда от нее не уйду. Я ее люблю, и она меня тоже, но вот иногда у нас происходят коллапсы». И вот эта картина стоит у меня перед глазами.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Александр Пороховщиков с женой, 2005 год

О чем сожалел Александр Пороховщиков

— Уже после смерти Пороховщиковых появились вбросы, будто они хотели использовать помощниц по хозяйству как суррогатных мам. Это ложь. Александр Шалвович, к сожалению, не мог иметь детей по медицинским аспектам. Они с Ирой хотели усыновить малыша из детдома, все документы уже подготовили. Но не успели.

Ну и, конечно, он сожалел о смерти своей мамы. Его самой большой мечтой было клонировать ее. Он даже в Японию ездил и советовался с врачами. У него хранились биологические материалы от мамы. Но этой мечте было не суждено, к сожалению, воплотиться в жизнь.

Я бывал в особняке Пороховщиковых на Арбате несколько раз. Там достаточно уютно. В кабинете висел портрет Пороховщикова кисти Никаса Сафронова. Очень много книг. Зал на первом этаже. Но крайне неприятная и давящая атмосфера. И даже сейчас воспоминания об этом доме вызывают у меня тревожные ощущения. Будто предчувствие беды накрывало.

(Ирина Пороховщикова покончила с собой в стенах семейного особняка на Арбате. Несколькими днями ранее Александр Пороховщиков попал в больницу. Актер пережил жену на 40 дней. Он скончался, не приходя в сознание, так и не узнав, что Ирина умерла первой. — NEWS.ru ).

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Александр Пороховщиков

Я вместе с врачами ждал, когда же Пороховщиков придет в себя, — мы не сомневались, что это произойдет со дня на день. И мы не хотели, чтобы он узнал о смерти Ирины, до тех пор, пока не окрепнет. Потому что это известие убило бы его. Поэтому и договорились с главврачом: Александра Шалвовича поместили в отдельную палату с кодовым замком. Только ограниченный круг сотрудников больницы мог к нему заходить. Не было ни телевизора, ни газет. Но в сознание он так и не пришел, трагическую весть не узнал. Я думаю, что как раз все эти суды и подкосили его здоровье и отняли силы.

Уже после ухода довольно часто мне снился. И каждый раз он во сне задавал мне вопрос: «А где Иришка?». Я уклончиво отвечал ему — тоже во сне, — что она вышла и сейчас вернется.

Мимо особняка на Арбате я ездил на работу каждый день и видел: грузинские родственники Пороховщикова ходили рядом с этим домом, кому-то показывали его по-хозяйски. Но в наследство они его так и не получили. Поскольку особняк был, есть и остается собственностью Москвы, это муниципальное имущество.

Пороховщикову его передали по договору безвозмездного пользования. Причем даже не ему — а некоммерческой организации, в которой состояли он и Ирина. Срок аренды составлял 49 лет. После смерти Пороховщиковых организация прекратила свое существование. Членство в некоммерческих компаниях по закону не переходит по наследству. Что сейчас с этим домом и живет ли в нем кто-то, понятия не имею.

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