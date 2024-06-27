США, слова об СВО, скандал на Первом канале: куда пропал Александр Друзь

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Александр Друзь

Участник интеллектуальных игр, магистр программы «Что? Где? Когда?» Александр Друзь в последнее время пропал из поля зрения СМИ. Как он живет сейчас, чем занимается, в каких скандалах был замешан?

Чем известен Друзь

Александр Друзь родился 10 мая 1955 года в Санкт-Петербурге. Учился в Ленинградском индустриально-педагогическом техникуме ПТО. После этого стал студентом Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова по специальности инженер-системотехник.

В передаче «Что? Где? Когда?» он впервые появился в 1981 году.

«Прошел отбор... И хотя потом я уже был „запряжен“ в работу инженера-программиста, стал ездить в Москву и играть. Так до сих пор и не могу остановиться. Значит ли это, что я человек азартный? Видимо, да!» — говорил Друзь.

В 1982 году стал первым знатоком.

Также Друзь был чемпионом телевизионной игры «Брэйн ринг» в 1990, 1991, 1994 и 2010 годах.

В 2017 году он впервые снялся в кино, сыграв в третьем сезоне сериала «Мамочки».

Фото: Игорь Зотин/ТАСС Игрок команды знатоков Виктора Владимировича Сиднева Александр Друзь (в центре) с участниками игры «Что? Где? Когда?»

Что известно о личной жизни Друзя

Александр Друзь с 1978 года женат на женщине по имени Елена. Пара знакома со школы.

«Мы учились вместе в первом и втором классах и дружили, насколько могут дружить мальчик и девочка. Затем Лена перешла в другую школу, но мы еще общались некоторое время. Потом наступил тот возраст, когда девочки мальчикам становятся неинтересны. И уже спустя несколько лет, в девятом классе, я вдруг решил поздравить с 8 Марта всех девочек, которые есть в моей записной книжке. Позвонил и Лене. К тому же было интересно посмотреть, как изменился человек, когда-то бывший твоим другом. С тех пор встречаемся», — вспоминал Друзь.

В браке родились две дочки — Инна и Марина. Они обе окончили Университет экономики и финансов и, по данным СМИ, живут в США.

Кто обвинил Друзя в попытке подкупа

В феврале 2019 года главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. Он заявил, что перед съемками программы знаток предложил ему «сдать» вопросы и поделиться деньгами после выигрыша приза.

Кроме того, Бер опубликовал записи телефонных разговоров с Друзем и обратился в комиссию по этике Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» с предложением дисквалифицировать его.

После слов Бера Первый канал пообещал проверить сведения и выяснить, почему главный редактор обнародовал эти факты только после съемок. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предположил, что между Бером и Друзем существует личный конфликт.

Друзь тогда подтвердил подлинность своего голоса на опубликованных записях, однако заявил, что Бер сам предложил предоставить вопросы за часть призовой суммы. Он пояснил, что решил подыграть и продолжил обсуждать детали сделки, для того чтобы понять, «насколько далеко может пойти этот человек». Друзь также заявил, что позже редактор передачи перезвонил ему и продиктовал вопросы.

В шоу Друзь участвовал вместе с Виктором Сидневым. По его словам, они договорились, что если на игре действительно будут те вопросы, о которых говорил Бер, то они доведут съемку до 15-го вопроса, а затем расскажут о произошедшем руководству Первого канала.

«Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали», — утверждал магистр.

После проверки Первый канал сообщил, что поддержал решение производителей передач отстранить на неопределенный срок Бера и Друзя от участия в «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Генеральный директор телекомпании «Красный Квадрат» Илья Кривицкий также сказал, что производители ценят профессиональные качества Бера, но никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы.

В итоге исход игры «Кто хочет стать миллионером?» с участием Друзя был аннулирован, выигрыш ему не выплатили.

В 2020 году Друзь вернулся в шоу.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Друзь

Что известно о ДТП с участием Друзя

В 2019 году Александр Друзь стал участником ДТП. Он сбил велосипедиста, однако обошлось без тяжелых травм.

«Все хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют», — комментировал знаток журналистам.

Кто обвинил Друзя в домогательстве

В 2020 году произошел еще один скандал: бывшая участница детской команды «Что? Где? Когда?» обвинила Александра Друзя в домогательствах. По ее словам, это произошло, когда она была еще школьницей.

«Сначала Друзь обнял меня за талию, но в какой-то момент его рука поднялась выше и оказалась в районе груди. И он отпустил что-то пошлое — не могу даже вспомнить, что именно, но осадок остался мерзкий», — заявляла она.

Вскоре также нашлась и еще одна предполагаемая «жертва» Виктория Маяковская. В возрасте 17 лет она участвовала в форуме «Всмысле», туда же был приглашен и магистр.

Тогда член клуба «Что? Где? Когда?» Сергей Виватенко предположил, что девушкам, которые публично заявили о непристойном поведении Друзя, стоит обратиться в суд.

«Это не дети клевещут, а уже взрослые люди. Конечно, я свечку не держал. Но если что-то девушек не устраивает, то пусть подают в суд», — посоветовал Виватенко.

Член клуба также назвал историю с обвинениями Друзя странной.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press Александр Друзь

Что Друзь говорил о спецоперации

В мае прошлого года Александр Друзь, выступая на форуме о развитии бизнеса в Архангельске, высказался о спецоперации и культуре «отмены». По его мнению, настоящее время надо рассматривать как «интересное».

«Тяжелое время — это такая вещь, которая у каждого человека внутри. Можно рассматривать время как тяжелое, а можно рассматривать время как интересное. Если подходить с такой установкой, то в принципе любое время — это проверка для людей, живущих в этом времени. И сумел ты справиться с этими вызовами или нет — вот об этом надо думать. Человек — существо пластичное. И если ты умеешь отвечать на эти вызовы, которые делают тебе время, среда, окружение, то тогда твоя жизнь будет интересна, а больше, наверное, ничего и не надо», — комментировал магистр.

Чем Друзь занимается сейчас

Помимо интеллектуальных игр, Александр Друзь является детским писателем. Несколько лет назад он опубликовал книгу «Эня, Томас и другие».

Еще одно произведение Друзя связано с его давними краеведческими интересами. Оно называется «Петербург. Пешком по городу» и содержит множество историй.

Также знаток организовывает проведение интеллектуальных игр «как для корпоративных, так и для частных заказчиков».

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