«Сочетание всего лучшего»: Пахмутова рассказала об уникальности Зыкиной Пахмутова назвала Зыкину олицетворением русской души

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Александра Пахмутова

Народная артистка СССР Людмила Зыкина является потрясающей певицей, олицетворением русской души и русской природы, заявила композитор Александра Пахмутова в беседе с KP.RU. Все песни она исполняла с безупречным вкусом, добавила артистка. По ее словам, Зыкина — это сочетание всего лучшего, что есть в русском человеке.

Зыкина — это сочетание всего лучшего, что есть в русском человеке. Она является олицетворением и русской души, и русской природы — «Издалека долго, течет река Волга…»… И русской истории и памяти о ее героях: «Поклонимся великим тем годам…». Все это было в ее голосе, в ее песнях, которые она исполняла с безупречным вкусом, — отметила Пахмутова.

Молодым артистам нужно поучиться у Зыкиной, как подавать народные песни, потому что она делала это идеально, добавила композитор. По словам Пахмутовой, сегодня певица нашла бы то, что нужно петь сегодня для поддержки народа, поэтому невообразимо жаль, что она ушла из жизни.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Зыкина является музыкальным символом России. Эксперт подчеркнул, что такой певицы больше не будет или будет не скоро. Он отметил, что Зыкина пользовалась популярностью, в том числе в США, потому что там не было таких исполнительниц.