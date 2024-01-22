«Сложно прожить на такие деньги»: Измайлов раскрыл размер пенсии Сатирик Измайлов пожаловался на пенсию в 30 тысяч рублей

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Лион Измайлов

Российский писатель-сатирик, поэт-песенник Лион Измайлов пожаловался на маленький размер пенсии. Как заявил артист в передаче «Секрет на миллион» на НТВ, он получает 30 тысяч рублей ежемесячно. По его словам, на такие деньги сложно прожить.

У меня пенсия 30 тысяч рублей. Сложно, думаю, на такие деньги прожить. Я говорю, что я богатый, потому что мне всегда хватает того, что есть. Мне всегда всего хватает. Если мало есть, я на это мало и живу, — признался Измайлов.

При этом артист подчеркнул, что иногда может позволить себе крупные покупки. В частности, по его словам, он меняет автомобиль каждые три года. Как объяснил Измайлов, его основной доход составляют авторские выплаты. Он добавил, что во времена Советского Союза жил на широкую ногу. У сатирика был большой заработок даже по сравнению с коллегами по сцене.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина ранее рассказала, что получает пенсию в размере 60 тысяч рублей. При этом половину суммы составляет доплата мэра Москвы Сергея Собянина, которая полагается актрисе за имеющееся звание. Она также добавила, что переживает за коллег в Санкт-Петербурге, которым подобные надбавки не положены.