«Слабый интеллект»: почему Хаматову на самом деле уволили из театра в Риге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Чулпан Хаматова

Актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра, сообщают СМИ. Почему с артисткой так обошлись на самом деле, какие у нее проблемы в Латвии?

Какие у Хаматовой проблемы в Латвии

Покинувшую Россию артистку уволили из Нового Рижского театра, а спектакли с ее участием отменили, сообщает издание Delfi. Источник СМИ, близкий к художественному руководителю театра Алвису Херманису, рассказал, что этот режиссер недоволен работой с актрисой. По его словам, Хаматова не смогла влиться в труппу и найти своего зрителя, а также приносит театру репутационный ущерб.

В самом культурном учреждении пока официально не заявляли об увольнении актрисы. На сайте лишь указано, что формат работы учреждения с артисткой может поменяться. Однако источник заявил, что вопрос уже решен, а Хаматова покинет труппу.

Актриса не дала комментария по этой ситуации. Она лишь рассказала журналистам, что, кроме спектаклей в Новом Рижском театре, у нее «много другой работы».

Ранее сообщалось, что руководство Латвийского национального театра отказалось от показа постановки Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего» с участием Хаматовой и ввело мораторий на спектакли на русском языке до окончания специальной военной операции.

«Сцена национального театра не служит подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке», — заявил директор культурного учреждения Марис Витолс.

Постановка с участием Хаматовой была запланирована на 18 и 19 сентября в Риге. Спектакль должен был идти на русском языке с титрами на латышском. Показ организовали агентство Entracte International и продюсерская компания Art Forte. Сам спектакль посвящен судьбе россиян, которые уехали из РФ после начала СВО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Чулпан Хаматова

Почему Хаматову уволили из театра в Латвии

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что увольнение Хаматовой из Нового Рижского театра произошло из-за ее русских корней. Он подчеркнул, что факт работы российской артистки наносил репутационный ущерб этому театру, а труппа не могла ее принять.

«Тот факт, что Чулпан Хаматова — российская артистка — работала в латвийском театре, наносил репутационный ущерб этому театру. Сейчас действительно возник такой момент, что страны Прибалтики, по сути, ненавидят русских и все, что связано с Россией. Поэтому в труппе театра и не смогли принять российскую артистку», — пояснил Рудченко.

Также он предположил, что российским артистам, которые покинули родину и критиковали спецоперацию, больше не дадут работать на Западе. Рудченко считает, что отечественные звезды выполнили свою функцию, убедив жителей Европы в тяжелой ситуации в РФ.

«С помощью наших артистов нужно было убедить жителей Европы, что в России тяжелая ситуация, и они выполнили эту функцию. Ими воспользовались, и теперь они не нужны. Ситуация с Чулпан Хаматовой тому пример. Теперь актеров и певцов выживут из Европы. У них за границей больше не будет никакой работы», — отметил он.

Эксперт напомнил, что сначала эти артисты могли зарабатывать на своей антироссийской позиции и думали стать за счет этого «своими». Но, как отметил продюсер, подобного никогда не произойдет, потому что они родились и жили в России. И даже «плевок на родину» не поможет покинувшим РФ знаменитостям, констатировал Рудченко.

«Даже то, что они плюют на свою родину, никак не меняет отношения иностранцев к ним. И те позиции, которые они имели в России, в Европе они никогда не займут. Звездами им там не стать, как бы они слепо в это ни верили», — добавил собеседник NEWS.ru.

В то же время Telegram-канал Alex Parker Returns пишет, что Хаматову уволили из рижского театра, поскольку она так и не смогла выучить латышский язык.

«Это [увольнение Хаматовой], безусловно, успех. Кстати, уволили за то, что она по договору должна была освоить латышский, но так этого и не смогла сделать. Слабый интеллект. В итоге главный режиссер театра сказал, что на ее русскоязычные фельетоны приходят уже плохо, хайп прошел, а потому и [Хаматова уволена]. Всего хорошего», — пишет источник.

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