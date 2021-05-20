Скончался народный художник СССР Таир Салахов

Народный художник СССР Таил Салахов скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его дочь Айдан Салахову.
Она
Салахов родился 29 ноября 1928 года в столице Азербайджана. В 1950 году закончил Художественное училище имени Азима Азимзаде. Он входил в число основоположников и лидеров так называемого «сурового стиля» в живописи соцреализма и был одним из наиболее известных советских художников периода «оттепели».
Салахов является автором цикла картин о нефтяниках Азербайджана, в числе которых «Утро на Каспии», «Утренний эшелон», «Ремонтники» и другие. Он создавал декорации к различным спектаклям, участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.
Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет умерла автор детективов и женских романов Екатерина Вильмонт. Она была доставлена больницу имени Давыдовского в тяжёлом состоянии с жалобами на слабость, пониженное давление и рвоту. Скончалась она в тот же день ближе к полуночи. Известно, что писательница страдала от анемии.