Скарлетт Йоханссон возмутилась тем, что нейросеть ChatGPT украла ее голос Скарлетт Йоханссон обвинила создателей нейросети ChatGPT в копировании ее голоса

Фото: IMAGO/Ron Sachs/Global Look Press

Скарлетт Йоханссон

Американская актриса Скарлетт Йоханссон была возмущена и шокирована, узнав, что ее голос без разрешения клонировали для проекта ChatGPT, пишет Daily Mail. По словам звезды Голливуда, представители компании предлагали ей озвучить нейросеть, но, получив отказ, скопировали голос без согласия. Йоханссон уверена, что это было сделано из-за фильма о нейросети «Она», где актриса сыграла главную роль.

В сентябре прошлого года я получила предложение от Сэма Олтмана (гендиректора OpenAI. — NEWS.ru), который хотел нанять меня для озвучивания системы ChatGPT 4.0. Он сказал, что потребители будут чувствовать себя комфортно, слыша мой голос. После долгих раздумий по личным причинам отклонила предложение. Девять месяцев спустя друзья отметили, что система под названием Sky говорит голосом, похожим на мой. Когда я услышала демо, я была шокирована, возмущена, — отметила Йоханссон.

Актриса отметила, что после этого ее юрист связался с компанией и попросил удалить голос Йоханссон из системы Sky. Она выразила надежду, что правительство США создаст законы по поводу действий искусственного интеллекта, которые будут защищать права людей.

В то время, когда мы все боремся с подделками и защищаем наши права, нашу работу, нашу идентичность, я считаю, что эти вопросы заслуживают абсолютной ясности, — сказала актриса.

В ноябре 2023 года стало известно, что чат-бот ChatGPT, основанный на искусственном интеллекте, получил новую функцию и теперь может создавать песни. С помощью команды /chirp («чирик») ChatGPT предлагает ввести жанр музыки и добавить текст песни на любом языке (его при необходимости может придумать сам бот). После этого появившаяся в боте нейросеть Suno самостоятельно подберет музыку, ритм, голос и манеру исполнения и создаст два музыкальных отрывка длительностью по 40 секунд, сообщили создатели бота из OpenAI. На данный момент эта услуга является бесплатной только для премиальных подписчиков.