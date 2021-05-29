Сиквел «Тихого места» поставил рекорд в «пандемийном» прокате

https://static.news.ru/photo/4749bee6-c1fc-11eb-a49a-96000091f725_660.jpg Фото: imdb.com

Вторая часть хоррора «Тихое место» успешно стартовала в американском прокате — сиквел поставил рекорд для пандемии коронавируса, собрав $48 млн. При этом создатели ожидали сборы в районе $30 млн, передаёт Deadline.

Фильм смог обогнать прошлого лидера времён пандемии — боевик «Годзилла против Конга», и это не единственный рекорд сиквела. Вторая часть также стартовала лучше первой. Тем временем россиянам придётся подождать ещё несколько дней. Фильм выйдет на российские экраны только 3 июня.

Главную роль исполнила Эмили Блант. Действие второй части происходит после гибели Ли Эббота (его играет Джон Красински, режиссёр обеих частей). Большинство критиков остались довольны картиной. Рейтинг на Rotten Tomatoes составил 90%.

Ранее сообщалось, что американские актёры Тимоти Шаламе и Хлоя Севиньи снимутся в романтическом хорроре «Bones & All» Луки Гуаданьино. Съёмки уже стартовали.