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Шепелев выиграл в суде у родителей Жанны Фриске

15:53, 04 июня 2021
Дмитрий Шепелев Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев выиграл в суде у родителей скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске. Речь идёт об одной трети квартиры в Шмитовском проезде в Москве, которая передана их сыну Платону, передаёт StarHit.

Родители известной певицы хотели в законном порядке запретить Шепелеву совершать сделки по поводу продажи квартиры. Суд решил дело в пользу ведущего, отказав в удовлетворении иска.

Отметим, что две трети квартиры принадлежат родителям Фриске, Владимиру и Ольге. Кадастровая стоимость жилья оценивается в 24 млн рублей. Если Шепелев продаст долю сына, он может получить порядка 8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что российская танцовщица Анастасия Волочкова была вынуждена подать в суд на управляющую компанию (УК), отказавшуюся ремонтировать крышу дома в Москве, где расположена квартира звезды. Из-за протечки у неё на потолке спальни образовался огромный грибок — ремонтировать пришлось самой.

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