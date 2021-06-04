Шепелев выиграл в суде у родителей Жанны Фриске

https://static.news.ru/photo/23d8da0a-c535-11eb-914c-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев выиграл в суде у родителей скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске. Речь идёт об одной трети квартиры в Шмитовском проезде в Москве, которая передана их сыну Платону, передаёт StarHit.

Родители известной певицы хотели в законном порядке запретить Шепелеву совершать сделки по поводу продажи квартиры. Суд решил дело в пользу ведущего, отказав в удовлетворении иска.

Отметим, что две трети квартиры принадлежат родителям Фриске, Владимиру и Ольге. Кадастровая стоимость жилья оценивается в 24 млн рублей. Если Шепелев продаст долю сына, он может получить порядка 8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что российская танцовщица Анастасия Волочкова была вынуждена подать в суд на управляющую компанию (УК), отказавшуюся ремонтировать крышу дома в Москве, где расположена квартира звезды. Из-за протечки у неё на потолке спальни образовался огромный грибок — ремонтировать пришлось самой.