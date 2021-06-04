Шепелев выиграл в суде у родителей Жанны Фриске

Теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев выиграл в суде у родителей скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске. Речь идёт об одной трети квартиры в Шмитовском проезде в Москве, которая передана их сыну Платону, передаёт StarHit.
Родители известной певицы хотели в законном порядке запретить Шепелеву совершать сделки по поводу продажи квартиры. Суд
Отметим, что две трети квартиры принадлежат родителям Фриске, Владимиру и Ольге. Кадастровая стоимость жилья оценивается в 24 млн рублей. Если Шепелев продаст долю сына, он может получить порядка 8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что российская танцовщица Анастасия Волочкова была вынуждена подать в суд на управляющую компанию (УК), отказавшуюся ремонтировать крышу дома в Москве, где расположена квартира звезды. Из-за протечки у неё на потолке спальни образовался огромный грибок — ремонтировать пришлось самой.