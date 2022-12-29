Шахназаров: смерть Артемьева стала большой потерей для российского кино Режиссер Шахназаров назвал смерть Артемьева большой потерей для российского кино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карена Шахназаров

Режиссера Карена Шахназарова шокировала новость о смерти композитора Эдуарда Артемьева. Как рассказал мастер в беседе с «360», со смертью Артемьева российский кинематограф понес большую потерю. Он выразил соболезнования супруге и семье композитора, добавив, что работа с ним была для него честью.

Для меня большая честь, что я оказался в числе тех, кто имел счастье дважды с ним работать. Он написал музыку к фильму «Курьер» и «Городу Зеро». Я искренне приношу соболезнования его замечательной супруге, семье и всем поклонникам кино, потому что это действительно огромная потеря для нашего киноискусства, — отметил Шахназаров.

Режиссер охарактеризовал Артемьева как доброжелательного и «невероятно талантливого» человека. Он был безупречен с человеческой точки зрения, отметил артист.

Ранее стало известно, что композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет. Артемьев широко известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. В 1999 году он получил звание «Народный артист России», в 2022 году стал Героем Труда.

До этого 26 декабря на 62-м году жизни умер музыкант и автор песен певиц Алсу, Ирины Аллегровой и Жасмин Александр Шевченко. Причиной его скоропостижной смерти стал оторвавшийся тромб.