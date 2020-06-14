Сенатор Пушков высмеял арт-объект «Ветка» в Третьяковской галерее

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Певица Анна Нетребко на своей официальной странице в социальной сети опубликовала видео с домашней репетиции. На нём исполнительница предстала босиком и в обычном сарафане с цветочным принтом.

Ролик был записан в Вене, где сейчас проживает певица. Столица Австрии понемногу начинает возвращаться к привычной жизни после карантина на фоне пандемии коронавируса. Вот и у Нетребко появилась возможность репетировать...