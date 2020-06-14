Сенатор Пушков высмеял арт-объект «Ветка» в Третьяковской галерее

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал арт-объект «Ветка» в Третьяковской галерее. Инсталляция Андрея Монастырского появилась в марте возле картины Александра Иванова «Явление Христа народу».
Вот только не надо нам говорить, что к пониманию якобы высокого современного искусства готовы далеко не все. Ветка, приделанная скотчем к фанерке, — это ветка, приделанная скотчем к фанерке. То есть профанация. И обратное очень трудно доказать, — отметил Пушков в эфире авторской передачи «Постскриптум» на ТВЦ.
Ранее петербургский художник Алексей Шабалин создал из гречневой крупы аналог «Чёрного квадрата» и выставил его на продажу на Avito за 690 млн рублей. Автор утверждает, что его адаптация знаменитого произведения Казимира Малевича сдержит в себе тайное послание, заметить которое можно лишь при тщательном рассмотрении его произведения. Он также предложил свою картину Третьяковской галерее. По мнению автора, она вполне достойна размещения рядом с работой Малевича, писал NEWS.ru.
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