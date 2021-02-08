Павел Савинков: в России ностальгия популярна как нигде в мире

Павел Савинков — секс-символ отечественного кино — не любит распространяться о своей личной жизни, чем подогревает интерес СМИ. Однако актёр продолжает радовать поклонников новыми ролями в театре и кино.

В 2020 году Савинков вышел на сцену в новой постановке — спектакль «СуперStars» (театральная компания «Маскарад»). Он играет яркого и харизматичного продюсера.

Легко ли выходить на сцену театра? Готов ли актёр к перезапуску сериала «Счастливы вместе»? Стоит ли возводить «Оскар» в культ? Как карантин повлиял на взаимоотношения в семье?

На эти и другие вопросы Павел Савинков ответил в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

Театральная сцена: продюсер идёт на «Оскар»

— Спектакль «СуперStars». Каким вы его видите?

— Для меня это, прежде всего, спектакль о любви. История развивается на фоне актёрской жизни и подготовки к выпуску спектакля, но любовь и отношения главных героев, по-моему, занимают центральное место. Мне этот спектакль этим и нравится, что, помимо юмора, в нём есть элемент драмы. Я, например, некоторые драматические сцены с удовольствием слушаю за кулисами, когда играют Дмитрий Миллер и Олеся Железняк.

— Постановка учит чему-то?

— Конечно. Я ведь не просто так сказал о драматической составляющей. Непростые взаимоотношения главных героев, возможно, подтолкнут зрителя подумать о том, что происходит в их жизни. Может быть, кто-то будет больше ценить близких людей, минуты, проведённые с ними, и не делать глупости, которые приведут к разрывам и разочарованиям.

Театральная компания «Маскарад»

— Кто ваш персонаж?

— Мой герой — Марк. Хитрый и ушлый голливудский продюсер. Но я стараюсь не транслировать это. Я играю живого человека, который пытается решить проблему. В самом начале постановки эта проблема озвучивается — и Марк пытается её решить. Получится или нет — узнаете, когда придёте на спектакль.

— Спектакль во многом о мечте — о фабрике грёз Голливуде. Эта тема так или иначе затрагивается в постановке. Что для вас лично Голливуд?

— Киностудия (смеётся).

— Стоит ли возводить в культ «Оскар»? Ведь даже в нашей стране есть оскаровский комитет. То есть к премии стремятся.

— Это некая данность. Во всём мире принято равняться на Голливуд, от этого никуда не убежать. Голливуд принято, именно принято, считать неким мировым стандартом, но я не уверен, что это действительно так. В плане коммерческой составляющей, безусловно, Голливудские студии — впереди планеты всей. Но это не всегда имеет отношение к художественной составляющей. И для меня лично «Оскар» — это не всегда гарантия шедевра. Иногда «Оскары» вручают из политических или каких-либо других соображений. Определённо эти награды что-то говорят о времени, об эпохе, об актуальных проблемах. И с этой точки зрения они безусловно интересны.

Но в меня, как в зрителя, не всегда эти темы попадают.

Локдаун и протесты: искусство — это зеркало

— А карантин и протесты в нашей стране найдут отражение в искусстве?

— Думаю, да. Кино не может не быть актуальным, по-моему. Даже ничего не имеющие к настоящему фантастические фильмы становятся продуктом своего времени и что-то говорят о нём. В локдаун уже начали снимать проекты о карантине и удалёнке. Они, может быть, были не бог весть какого качества и сделаны были, как мне кажется, несколько наспех, но актуальную реальность определённо показывали.

И протесты найдут своё отражение в искусстве. Даже если мы посмотрим на советское кино, когда всё было запрещено, некоторые художники умудрялись сказать о том, что их волнует. Искусство тем и ценно, что оно впитывает особенности времени и потом транслирует это.

Театральная компания «Маскарад»

Новое кино: перезапуск старых проектов

— Мировые события повлияют как-то на производство контента для телевидения? Станет ли больше эпичных проектов и/или авторских проектов вроде «Игры престолов» и «Молодого папы» или же наоборот, станет больше недорогих камерных сериалов и ситкомов?

— Я думаю, что всё имеет право на существование. И любой проект найдёт своего зрителя. Я за разнообразие! И помимо фестивального кино с удовольствием смотрю развлекательный мейнстрим. Даже, скорее, наоборот, помимо мейнстрима, с удовольствием смотрю артхаус. Мы, честно говоря, перекормлены крутыми, высококачественными телепроектами, и мне иногда хочется от них отдохнуть, врубив «Друзей» или «Клинику».

— А перерождение «Счастливы вместе» возможно?

— Всё возможно. Во всём мире есть спрос на ностальгию. А уж в нашей стране ностальгия популярна как нигде. Чего стоит одна только «Дискотека 80-х». Мы вообще почему-то больше счастливы в прошлом, чем в настоящем. Возможно, из-за склонности его идеализировать.

— То есть вы не против вернуться к роли Толика?

— Я за. Я вообще за работу. К тому же съемки в «Счастливы вместе» были очень приятным времяпровождением. Тёплый павильон, трёхразовое питание (смеётся). Это было классно. К тому же зрители нас любили! Как сказал мне один приятель: «Если ты думаешь, что „Счастливы вместе“ — это зашквар, то ошибаешься. Сотни человек выросли на этом сериале».

Но я не уверен, что нужно воскрешать его. Закончилось так закончилось. Были случаи, когда популярные в прошлом истории перезапускали и это не вызывало ничего, кроме грусти. Я, например, с тревогой жду продолжения «Друзей». Я их раз семь пересматривал. И все главные герои, действительно, стали моими друзьями. Каждый раз мы на 30 минут как бы собираемся компанией: Паша и мои друзья — Моника, Чендлер, другие. Как в старые добрые. И они такие молодые и прекрасные. И я такой же прекрасный и молодой. А в продолжении придёт старая Моника, Чендлер, Джо, а значит и старый Паша. Зачем нам эта тоска?

Классика на сцене: качественный материал и новая интерпретация

— Возвращаясь к нашему театру, на сценах в основном идёт классика. Но с каждым годом мы всё дальше от времён Чехова и даже Зощенко. Будет ли она актуальна дальше?

— Мне интересно работать с любым материалом. А классика — это, говоря современным языком, очень крутой материал! На классических произведениях ты растёшь и учишься. Но я двумя руками за новое прочтение классики. Традиционные постановки лично мне не очень интересны. Я могу не согласиться с современным прочтением, но мне это как минимум интереснее. Пьесу я и так знаю — простой пересказ мне не нужен.

Театральная компания «Маскарад»

— А вы больше комедийный или драматический актёр?

— Мне интересно и то и то. В моей карьере был и бесшабашный сериал «Счастливы вместе», и «Улица», с тяжёлыми драматическими эпизодами. Я и в отвязно комедийных спектаклях иногда нахожу какой-нибудь драматический момент, чтобы немного пустить слезу.

Приватность: «Я не должен открыто говорить о личной жизни!»

— Очень много внимания приковано к вашей личной жизни, но вы её скрываете. Легко ли это делать?

— Личное — это личное, в этом слове есть всё для понимания моего отношения к этому. Я понимаю, что актёр — лицо публичное и по идее должен открыто говорить и своей личной жизни. Но нет, не должен! Я ничего не скрываю, но и не распространяюсь особо.

— Приоткройте завесу тайны. Как вы провели карантин с семьёй? Узнали ли вы супругу с новой стороны?

— Так получилось, у меня не очень много интересов, работы и друзей, чтобы часто отвлекаться от семьи. Я достаточно много времени провожу дома, мне нравится общаться с детьми, им, вроде бы, нравится общаться со мной. Так что я их всех хорошо знаю и в карантин им меня нечем было удивить.