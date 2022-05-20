«С ума сошли»: внук Пушкина о переименовании улиц на Украине в честь Кинга Праправнук Пушкина: желающие переименовать улицы на Украине в честь Стивена Кинга сошли с ума

г. Киев, Крещатик / Фото Volker Preusser, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Праправнук великого русского писателя Александра Пушкина — Александр Пушкин — в разговоре с NEWS.ru раскритиковал петицию на сайте президента Украины с требованием переименовать все улицы Пушкина в стране в честь американского фантаста Стивена Кинга. Собеседник считает, что авторы инициативы «сошли с ума».

Они совсем с ума сошли? Нужно быть идиотом, чтобы мешать политику и культуру. Это как с «Евровидением», даже если бы украинцы пели бы как кастрюли, им бы всё равно отдали победу. Мне с Украины писала знакомая — русская — там сносят памятники Пушкину. Это хамство! — заявил Пушкин.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского накануне появилось обращение, составители которого предложили изменить названия улиц, носящих имена классиков русской литературы. Так, они порекомендовал переименовать все улицы, названные в честь Александра Пушкина, в улицы Стивена Кинга, выступившего против действий РФ. Петиция набрала 1139 голосов из 25 тысяч необходимых.

Ранее Кинг сообщил о том, что не намерен продлевать в России контракты на издание своих книг на фоне российской спецоперации на Украине. Аналогичное заявление сделал канадский писатель Линвуд Баркли, отметивший, что потеря российского рынка — «небольшая жертва».