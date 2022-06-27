Рубальской пришлось объясниться из-за старого видео с концерта Аллегровой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поэтесса Лариса Рубальская

Поэтесса Лариса Рубальская в беседе с NEWS.ru объяснила появление на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео со старого концерта певицы Ирины Аллегровой. Собеседница пояснила, что ей прислали этот ролик из TikTok и она решила его опубликовать. Рубальская пообещала удалить видео, из-за которого многие подумали, что концерт Аллегровой и правда состоялся.

Мне прислали из Tik Tok, я выложила. Это старое видео. Сейчас удалю, — сказала поэтесса.

Ранее СМИ сообщили о якобы концерте Аллегровой в Рыбинске. Отмечалось, что недовольные поклонники исполнительницы, которые не смогли уговорить ее исполнить популярные композиции, прогнали певицу со сцены. Аллегрова так и не смогла выступить до конца.

Сама Аллегрова в разговоре с NEWS.ru опровергла эту информацию. Певица заявила, что не давала концерта в Рыбинске и вообще не выступает с начала пандемии коронавируса. Аллегрова не смогла вспомнить моменты, когда ее не принимал зритель.

Главред «МК.RU» Павел Гусев, комментируя публикацию на своём сайте, которая появилась там, признался, что не проверяет каждую публикацию, он пока никак не готов ответить, но теперь, возможно, проверит. Он пообещал принести извинения Аллегровой, если окажется, что она действительно не выступала.