Розенбаума выписали из больницы

Народного артиста России Александра Розенбаума выписали из больницы в Красноярске, сообщил ТАСС источник в органах власти региона. По его словам, музыкант уже уехал из города. Накануне стало известно, что исполнитель перенес экстренную операцию во время гастролей.

Александр Розенбаум выписан из больницы. Уехал из Красноярска, — сказал собеседник агентства.

Ранее продюсер Розенбаума Белла Купсина подтвердила NEWS.ru, что музыканта прооперировали в Красноярске, где артист вечером 13 марта выступал с сольным концертом. Она подчеркнула, что с ним все хорошо.

По данным Telegram-канала «112», Розенбаум обратился к медикам с жалобой на боли в ноге. В ходе обследования у него обнаружили тромб. Операция прошла успешно. Сам музыкант и его представители не называют причину госпитализации.

В 2021 году Розенбаум находился в одной из московских клиник, где перенес сложную операцию. По информации СМИ, ему удалили опухоль. Сам Розенбаум наличие онкологии никогда не подтверждал, заявляя, что он не любитель обсуждать свое здоровье.