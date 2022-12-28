Режиссер Бортко усомнился в актуальности профессии театрального суфлера

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Режиссер Владимир Бортко

Актуальность профессии театрального суфлера в ее классическом понимании в наше время видится весьма сомнительной, заявил режиссер и сценарист Владимир Бортко. Исключить профессию суфлера из перечня творческих ранее предложило Министерство культуры РФ. В беседе с «Парламентской газетой» Бортко отметил, что за свою карьеру поставил три спектакля и ни разу не сталкивался с необходимостью привлекать суфлеров.

Уже давно существуют микронаушники, которые артист надевает во время выступления и по которым ему транслируется текст. Так что актуальность профессии суфлеров, я имею в виду именно в классическом видении, как людей, которые из «белой раковины» перед сценой нашептывают артистам реплики, мне видится весьма сомнительной, — заявил Владимир Бортко.

Издание отмечает, что еще в середине прошлого века новость об исключении суфлеров из перечня творческих профессий вызвала бы эффект разорвавшейся бомбы. В публикации указано, еще Константин Станиславский обещал, что уйдет из театра, если из него уберут суфлеров.

Однако суфлеры еще могут пригодиться пожилым актерам, у которых есть проблемы со слухом, заявила народная артистка России, худрук театра имени Ленсовета Лариса Луппиан. При этом она признала редкость этой профессии. По словам Луппиан, в ее театре, который работает с 1933 года, уже давно не осталось суфлеров.

Ранее актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов высказал мнение, что в экспертном совете при Минкульте должны состоять представители силовых ведомств. Певцов объяснил, что задача силовиков заключается в защите страны, в том числе на идеологическом уровне. Артист выразил надежду, что они не позволят очернять их коллег в фильмах.