Рэпер Канье Уэст поменяет имя на короткий псевдоним

Американский рэпер Канье Омари Уэст решил поменять имя на псевдоним Йе (Ye). В заявлении Верховному суду Лос-Анджелеса он объяснил решение личными причинами, передаёт TMZ.

Хип-хоп-исполнитель поменял имя в соцсетях ещё в 2018 году. В том же году он выпустил альбом Ye. Причём Йе — это не только часть имени Канье, но и слово с религиозным значением.

По-моему, «ye» — это самое часто используемое в Библии слово, и в Библии оно означает «ты», — говорил рэпер.

Чтобы новое имя Уэста стало официальным, прошение рэпера должен подписать судья Калифорнии, также изменённое имя должно быть опубликовано в нескольких газетах.

Канье Уэст изначально получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз. Бросив обучение в университете, чтобы сосредоточиться на музыке, он решил стать рэпером, выпустив дебютный альбом, The College Dropout, в 2004 году. За ним последовали ещё девять альбомов, каждый из которых был в центре внимания музыкальной индустрии. Крайний альбом вышел в 2019 году. Уже 26 августа на стадионе Soldier Field в Чикаго пройдёт третья презентация его долгожданного альбома Donda. Менеджер Уэста уверял , что после неё поклонники точно дождутся публикации релиза.

Ранее сообщалось, что Уэст отомстил своему канадскому коллеге Дрейку и слил в Сеть его домашний адрес в Торонто, округ Онтарио. Спустя некоторое время американец одумался и удалил пост, однако пользователи Интернета успели сделать скриншоты и выложить личные данные канадца в открытый доступ.