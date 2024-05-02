Ректор ГИТИСа рассказал о культурном обмене с университетами Азербайджана Заславский: ГИТИС и АГУКИ тесно контактируют по вопросам культурного обмена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Заславский

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) находится в постоянных контактах с Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств (АГУКИ), сообщил NEWS.ru ректор ГИТИСа Григорий Заславский на VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку. Он также рассказал, что 1 мая провел встречу с ректором АГУКИ Джейран Махмудовой и договорился о том, чтобы организовать новые программы обмена.

Я вчера встречался с ректором Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, мы говорили о том, чтобы новые обмены начать. Это не мешает нашим другим постоянным контактам, студенты к нам приезжают на фестиваль театральных школ СНГ, — сказал он.

Заславский отметил, что в 2023 году студенты из Баку не принимали участия в фестивале из-за подготовки к 100-летию азербайджанского университета. Но ректор ГИТИСа отметил, что ему посчастливилось побывать на торжествах и увидеть итоги проведенной работы.

Буквально через дней 10 наши преподаватели приедут и будут давать мастер-классы. Наш завкафедрой сценической пластики, профессор Айдар Закиров, приезжал тоже с мастер-классами. Контакты постоянные, мы ими дорожим и рады, что они добавляют пользы обеим сторонам, — добавил он.

Заславский, отвечая на вопрос о пополнении репертуара произведениями азербайджанских классиков, отметил, что одним из традиционных дипломных спектаклей на факультете музыкального театра ГИТИСа является известная опера «Аршин мал алан». При этом он признал, что не было бы лишним добавить больше драматических произведений.

Чтобы знать друг друга лучше, надо больше знать друг друга. В том числе в части знакомства с классикой и современной литературой, — пояснил ректор ГИТИСа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым и главой комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым заявил, что Азербайджан и Россия демонстрируют максимальный уровень взаимодействия. По его словам, Москва и Баку демонстрируют взаимные уважение и поддержку.