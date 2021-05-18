Ребёнок Наоми Кэмпбелл был рождён от суррогатной матери

https://static.news.ru/photo/7f7fc50e-b87d-11eb-8479-96000091f725_660.jpg Наоми Кэмпбелл Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Малышка 50-летней британской супермодели Наоми Кэмпбелл, вероятнее всего, родилась от суррогатной матери. По данным The Sun, знаменитость на фото, сделанном в прошлом месяце, была без живота и как обычно стройная.

Накануне Наоми поделилась с подписчиками в Instagram радостной вестью — звезда подиума впервые стала мамой. На кадре, опубликованном на её странице, видны только ножки ребёнка, а в посте Наоми отметила свою маму.

Новость о рождении дочки у 50-летней супермодели стала неожиданностью для всех. В соцсетях знаменитость не афишировала беременность. Отметим, что ранее детей у неё не было. Пользователи Сети начали высказывать предположения, что Кэмпбелл могла воспользоваться услугой суррогатной матери. Также официально супермодель не объявляла о своих отношениях, однако журналисты уверены, что дива последние полтора года тайно встречается с американцем.

В 2017 году Наоми призналась в интервью, что часто думает о материнстве. Тогда она сказала, что с развитием науки в современном мире она сможет «заняться этим вопросом», когда захочет.