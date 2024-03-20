«Ребят, вы сошли с ума?»: Анна Пересильд рассказала о хейте в школе Анна Пересильд рассказала, что относится к буллингу с юмором

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актрисы Юлия Пересильд и ее дочь Анна Пересильд

14-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд Анна, известная по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в интервью для портала «Вокруг ТВ» рассказала о хейте, связанном с популярностью ее мамы. По словам девушки, многие не верили, что Пересильд-старшая действительно летала в космос, где проходили съемки фильма «Вызов». Дочь актрисы призналась, что сначала пыталась переубеждать знакомых, но потом начала реагировать на их слова с улыбкой.

Мне все равно [на хейт]. Я всегда знала, что будут люди, которым нравится то, что я делаю и не нравится то, что я делаю. Была одна девочка, которая каждый день ко мне подходила и говорила: «Твоя мама не летала [в космос]». Я не знаю, как на такое отвечать. А что на это ответить? Ребят, ну вы сошли с ума? Вы же сами видели, как она в ракету садилась! На буллинг реагировать лучше с юмором, — пояснила Анна Пересильд.

Также Анна рассказала, как некоторые поклонники утверждали, что она получила роль в популярном сериале только благодаря влиятельным родителям. Пересильд добавила, что многие негативные высказывания в ее адрес были вызваны завистью. По ее словам, сейчас нападки сверстников стали реже, после чего у нее появилось несколько преданных друзей.

Ранее Анна Пересильд призналась, что ей очень нравится 23-летний актер Лев Зулькарнаев, с которым они вместе снялись в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». По ее словам, артист, исполнивший роль Зимы, имеет прекрасное чувство юмора, и у Зулькарнаева тот же мастер в ГИТИСе, который был у ее мамы. Анна вспомнила сцену, в которой ее героиня Айгуль и Марат пытаются поцеловаться и в это время приходит Зима. По ее словам, во время съемок ей было смешно.