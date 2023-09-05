Развод, однотипные роли: как живет звезда «Моей прекрасной няни» Прокофьева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Прокофьева

Народная артистка России Ольга Прокофьева известна зрителям как исполнительница роли Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня». После окончания проекта она редко появляется в кино. Как сейчас живет актриса и чем она занимается?

Чем известна Ольга Прокофьева

Ольга Прокофьева родилась 20 июня 1963 года в подмосковном городе Одинцово. Ее и старшую сестру Ларису мать Софья Прохоровна растила без отца.

С детства Прокофьева мечтала выйти на сцену театра. Однажды в школу, где она училась, пришла представительница музыкальной редакции телевидения Наталья Примак. Она создала в учебном заведении драматический кружок, куда и стала ходить будущая актриса. Преподаватель увидела у девочки талант и посоветовала ей поступать в Щукинское училище.

Прокофьевой удалось поступить в театральный со второго раза, но только на факультет режиссера Андрея Гончарова. Как актриса она не понравилась приемной комиссии внешне, и ей посоветовали попробовать себя в режиссуре.

ГИТИС Прокофьева окончила на отлично, восхитив преподавателей дипломным спектаклем «Завтра была война». Тогда выпускницу позвали к себе сразу два ее бывших преподавателя. Андрей Гончаров предложил ей работу в театре имени Маяковского, а Марк Захаров — в «Ленкоме». Прокофьева выбрала первый вариант и служит там по сей день с 1985 года.

В кино артистка дебютировала в мелодраме «Униженные и оскорбленные» в 1990 году. Там ей досталась эпизодическая роль. Популярность Прокофьевой принес сериал «Моя прекрасная няня», вышедший в 2004 году.

Также актриса снималась в картинах «Адъютанты любви», «Лига обманутых жен», «Ненормальная», «Время счастья», «Выхожу тебя искать», «Крыша», «Анжелина», «Трое в Коми», «Между нот, или Тантрическая симфония», «Между нами, девочками. Продолжение», «Анатомия убийств — 3» и других.

Личная жизнь Ольги Прокофьевой

В конце 1980-х Ольга Прокофьева четыре года встречалась с будущим медиамагнатом Владимиром Гусинским. Он несколько раз предлагал артистке выйти замуж, но она отказывалась. Спустя время Прокофьева рассталась с бизнесменом, так как влюбилась в партнера по спектаклю «Завтра была война» Юрия Соколова.

Актриса вышла замуж за коллегу в 1992 году. У пары родился сын Александр. Однако спустя 12 лет брак распался. Прокофьева в интервью признавалась, что жизнь с Соколовым была «сплошной прозой».

«Дело в том, что мой бывший муж на сцене выглядит очень романтичным человеком. В жизни же — сплошная проза. К примеру, на 30-летие он подарил мне утюг с намеком, что я должна лучше гладить ему рубашки», — делилась она.

Развод обернулся скандалом — когда Прокофьева получила от правительства Москвы новую квартиру в элитном комплексе «Долина грез», ее экс-супруг решил претендовать на двухкомнатную квартиру актрисы и их общего сына Александра на Варшавском шоссе. В ней пара жила вместе до развода. Прокофьева обратилась в суд и выиграла его. Сейчас звезда «Моей прекрасной няни» не рассказывает о своей личной жизни.

«У меня в личной жизни все хорошо, но она очень личная», — отвечает она на вопросы журналистов.

Чем сейчас занимается Ольга Прокофьева

После сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева продолжила работать в театре, но реже стала появляться в кино. Она признавалась, что режиссеры предлагали ей однотипные роли, от которых она отказывалась. При этом актриса не чувствовала себя невостребованной до 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса осталась без большинства постановок.

«У меня есть жалование в театре определенное. Оно бюджетное, но администрация находит средства. У меня есть пенсия московская, спасибо Собянину. Есть пенсия государственная в 20 тысяч рублей. Это, конечно, маленький минимум, но все равно роптать мы не имеем права», — рассуждала она в YouTube-шоу «Лучше — правду».

Сейчас съемки и постановки возобновились, поэтому зрители могут увидеть Прокофьеву в спектаклях театра им. Маяковского «Пигмалион», «Дядюшкин сон» и «Все мои сыновья».

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