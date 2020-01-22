https://static.news.ru/photo/8b9e726e-3d17-11ea-93c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин задумался о возведении Великой Русской стены на территории страны. Об этом он заявил во время встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области.

С инициативой выступил глава местной научной организации Александр Бессуднов.

Есть маленькая неравноправность, потому что у председатель КНР Си Цзиньпина есть Великая стена, а у нас нет, — пояснил Бессуднов.

Объект, по его словам, можно возвести по линии Белгородской засечной черты. Он подчеркнул, что стена может стать популярным туристическим маршрутом, который охватил бы Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области.

Глава государства заметил, что попросит профильные ведомства изучить инициативу.

Посмотрим, что там можно сделать. Это интересно, — заключил российский лидер.

Великая Китайская стена находится под охраной ЮНЕСКО. Её строительство началось в III веке до н.э. в период Воюющих царств для защиты государства от хунну. Длинна стены составляет около 9 тыс. км.

Как ранее писал NEWS.ru, сейчас в России в реестрах памятников архитектуры значится более 140 тыс. объектов. Из них, по оценкам экспертов, порядка 34 тыс. находятся в неудовлетворительном состоянии. Реставрация и сопутствующие ей проектная и экспертная работы достаточно дорогостоящи и часто отпугивают потенциальных инвесторов. Поэтому Минкультуры готовит законопроект о налоговых льготах для владельцев таких объектов культурного наследия.