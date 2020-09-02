Путин выразил соболезнования семье скончавшегося актёра Клюева

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье и друзьям российского актёра Бориса Клюева, который умер в Москве 1 сентября в возрасте 76 лет.

Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. По словам президента, артист Малого театра Клюев обладал высочайшим мастерством и демонстрировал искреннюю преданность делу.

Борис Клюев принадлежал к блистательной плеяде актёров – хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа, — говорится в документе.

Путин также отметил, что зрители и коллеги искренне любили и уважали актёра, который отличался, помимо прочего, открытостью и «удивительным, неподражаемым чувством юмора».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Клюев будет похоронен на Троекуровском кладбище 4 сентября.