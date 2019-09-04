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Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил против создания комиксов, посвящённых историческим событиям. По его мнению, взрослому человеку читать комиксы равнозначно признанию «я дебил».

Комиксы — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс — это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда, — сказал Мединский...