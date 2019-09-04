Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант с 90-летием.
В поздравительной телеграмме российский лидер отметил талант, актёрское мастерство и преданность артистки избранному делу и пожелал ей здоровья и бодрости духа.
Многие фильмы и спектакли с Вашим участием по праву считаются классикой отечественного театра и кинематографа, — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.
Как ранее писал News.ru, Путин поздравил учеников тулунской школы с Днём знаний. Глава РФ зашёл в класс во время урока математики и обратился к детям с небольшим напутствием.