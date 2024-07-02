Пугачева сильно сдала на чужбине: чем болеет, что случилось со здоровьем

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Алла Пугачева

В конце июня 2024 года стало известно, что певица Алла Пугачева страдает из-за проблем с сердцем и сосудами. По информации из окружения артистки, она собирается переехать с Кипра в Юрмалу, где ранее часто проводила лето. NEWS.ru узнал, из-за чего могло ухудшиться здоровье Пугачевой.

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По последним данным, Алла Борисовна находится на Кипре и сидит дома из-за жары. «Чувствует она себя неважно. На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своем гнезде. Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару», — рассказали знакомые певицы.

Telegram-канал «НеМалахов» также сообщал, что из-за погодных условий на острове у 75-летней артистки опухают ноги и «нет сил ходить».

Как писала KP.RU, Алла Борисовна перенесла первую операцию на сердце в 2010 году. Хирургическое вмешательство проводилось в научно-исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева в Москве. Подруга Пугачевой тогда сообщила, что артистке сделали стентирование — операцию, при которой через вену в сосуд вводится железный расширитель. Это снижает риск закупорки протоков холестериновыми бляшками.

«У Аллы начались сильные боли в груди, снимок показал сужение сосудов, поэтому решили делать стентирование», — объяснил брат певицы Евгений Борисович.

В 2020 году Пугачева снова перенесла стентирование. Его проводили в московском Институте хирургии имени Вишневского.

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин отметил в беседе с NEWS.ru, что больным с ишемической болезнью сердца не рекомендуется находиться на жаре.

«При ишемической болезни сердца часто возникают плохие ощущения в грудной клетке. А тут еще жара. Это дополнительная физнагрузка. Конечно, человек пытается ее избежать», — объяснил врач.

Какая болезнь негативно сказалась на ногах Пугачевой

В 2023 году портниха Пугачевой Любовь Аксенова рассказала, что Примадонна страдает от подагры. Болезнь разрушает суставы, связки и кости, негативно влияет на работу почек и печени.

«Мы все знали, что у нее болят ноги. Сколько раз случались моменты, когда она выбегала за сцену, туфли сбрасывала и становилась просто никакая. Она же на каблуках работала! Мы, зная об этом, заранее брали холодную тряпку, окручивали Аллины ноги, после этого она хоть немножко отходила и опять выходила на сцену. Подагра с молодости — это тяжелая штука. После концерта Алла приходит в гримерку, плюхается в кресло, ноги на столик — и так сидит», — рассказывала Аксенова.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Алла Пугачева

Как пластические операции повлияли на здоровье Пугачевой

Как пишут СМИ, Алла Борисовна перенесла немало пластических операций. В начале 1990-х в Швейцарии певица сделала липосакцию, после которой чуть не умерла. «Алла легла в клинику в Швейцарии и сделала пластическую операцию. Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть. Слава богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо», — рассказала подруга Пугачевой.

Однако тяжелые осложнения не остановили Примадонну, и она еще не раз обращалась к хирургам. Врач Института пластической хирургии и косметологии Дмитрий Китиашвили полагает, что Пугачева перенесла практически все возможные операции. «Алла Борисовна сделала круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. Сделана шея, руки. Это то, что выдает возраст женщины, но уверен, что ноги и грудь она не трогала», — предположил врач.

Самое опасное при пластических операциях, по мнению медиков, — это общий наркоз, который может негативно сказаться даже на состоянии здорового человека. «Операция действительно вносит определенные изменения в организм, и после этого требуется длительный период реабилитации. В свою очередь общий наркоз неблагоприятен для любого человека», — объяснил Кондрахин.

Учитывая болезни Пугачевой, неоднократное применение наркоза могло сильно подорвать ее здоровье.

Бросила ли Пугачева курить из-за проблем со здоровьем

Как рассказала Алла Борисовна в эфире Первого канала в 2019 году, она курит с 12 лет. «Когда мне было 10, в Москве прошел Международный кинофестиваль в 59-м году. Мы, девчонки, были так поражены, какие там женщины были! Через два года прошел очередной Международный кинофестиваль. И тогда нам в руки попал уже журнал „Спутник кинофестиваля“. Глядя на фото в нем, я думала: „Неужели есть такие люди, которые могут в кино сниматься?“ А там были дивы такие... Они с сигаретами, такие красавицы. Чтобы хоть как-то приблизиться к кино, мы все закурили», — поделилась Примадонна.

Курение негативно влияет на сосуды и сказывается на сердце, иногда провоцируя ишемическую болезнь. В 2015 году Алла Борисовна заявила, что бросила пагубную привычку. «Батюшка заставил поцеловать крест и сказал, мол, бросай курить. Не заметила даже, как крест поцеловала — и все, вопрос решенный, дымить бросила. Конечно, мне непросто сейчас. <...> Тяжеловато, конечно, когда ты 52 года курил, а сейчас во рту так скучно», — делилась певица.

Однако в 2023 году в соцсетях появился ролик, в котором Пугачева позирует с сигаретой, стоя рядом с Лаймой Вайкуле во время проведения фестиваля «Рандеву».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Мог ли сахарный диабет спровоцировать ишемию у Пугачевой

В 1986 году Алла Борисовна выступала перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС в поселке Зеленый мыс под Припятью. После этой поездки у многих музыкантов начались проблемы со здоровьем, так как они подверглись радиационному излучению.

«Через два года у нас умер звукорежиссер, у меня через полгода начался кашель, потом у Аллы начались нейродермит, псориаз и так далее. По-моему, у нее даже в сторону диабета пошло, но это происходило постепенно», — вспоминал бывший гитарист Пугачевой Александр Левшин.

Позже Примадонна называла эту поездку ошибкой. В эфире Первого канала певица говорила, что не осознавала весь масштаб проблем, связанных с радиацией. «Мы не знали, что такое радиация. Узнали, когда приехали туда. Нам стали говорить: не ешьте, не пейте, одежду, в которой ходите, потом сожгите, цветы на перроне не берите», — делилась Примадонна.

После поездки в зону отчуждения у Аллы Борисовны начал развиваться диабет. По мнению Кондрахина, это заболевание вызвало ишемическую болезнь. «Сахарный диабет действительно влияет, потому что он является триггерной точкой, в основе которой лежит повреждение сосудистой стенки. И из-за этих повреждений формируется бляшка. Диабет провоцирует нарушение микроциркуляции не только в сердце, но и в почках, других органах», — резюмировал врач.

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