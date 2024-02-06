Пшеничный, осуждение СВО, переезд в Польшу: куда пропала Любава Грешнова

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Любава Грешнова

Украинская актриса Любава Грешнова, которая активно строила карьеру в России, осудила спецоперацию и уехала из РФ в 2022 году. Где она находится сейчас, чем занимается?

Чем известна Грешнова

Любава Грешнова родилась 5 июля 1988 года в Харькове. Училась в Киевском национальном университете имени Карпенко-Карого.

В кино она дебютировала в 2004 году в картине «Русское». Также Грешнова снималась в проектах «Возвращение Мухтара — 3», «7 дней до свадьбы», «Чудо», «Возвращение Мухтара — 6», «Маршрут милосердия», «Соседи», «Ящик Пандоры», «Мама, я летчика люблю», «Последняя роль Риты», «Женский доктор», «Моя новая жизнь», «Даша», «Переезд», «Пятый этаж без лифта», «Екатерина», «Красивая жизнь», «Раненое сердце», «Изморозь», «Сиделка», «Семья на год», «С чистого листа», «Чужое счастье» и других.

«Роль Софьи в „Екатерине“ была для меня самой сложной и знаковой. Впервые за всю мою практику я не знала, как играть персонажа, потому что Софья — полная моя противоположность. Мне было невероятно тяжело, я каждый день боролась с собой. Я думаю, в итоге все получилось великолепно», — вспоминала она в интервью.

В 2012 году актриса переехала в Москву. Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Грешнова замужем за актером Михаилом Пшеничным. В 2017 году у пары родился сын Михаил.

Куда Грешнова пропала с российского телевидения

Последний раз Любава Грешнова снималась в российском кино в 2022 году — тогда вышел мини-сериал «Между нами выпал снег» с ее участием.

В том же году актриса осудила проведение спецоперации. Она заявила, что прервала общение с российскими коллегами и навсегда закрыла вопрос о карьере в РФ.

«Я украинка! Я гражданка Украины! Прекрасная моя Украина! Ты не заслужила такого! Все построим, все починим. Только бы это скорее закончилось. Слава Украине!» — писала артистка в соцсетях.

В интервью украинской прессе Грешнова также отмечала, что они с мужем «были вынуждены» работать в Москве, поскольку российское и украинское кинопроизводство были связаны.

«Об этом сейчас много говорят наши актеры, потому что это стало такой вроде бы новостью для многих. Хотя, когда в 90% украинских сериалов в главных ролях были российские актеры, особенно мужчины, почему-то это ни у кого не вызывало вопросов. Поэтому мы, можно сказать, были заложниками обстоятельств», — говорила она.

Где сейчас находится Грешнова, чем занимается

В марте 2022 года Любава Грешнова вместе с супругом Михаилом Пшеничным и сыном переехала в Варшаву. Недвижимость в России семья продала.

Пшеничный в соцсетях рассказывал, что за границей они с супругой помогают украинским беженцам.

«Если кому-то интересно, где я сейчас нахожусь, то я в Варшаве. Тут пытаюсь помочь освобожденным гражданам Украины», — писал он.

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