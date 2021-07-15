«Прогноз всё хуже»: врач оценил шансы МакSим и Мамонова выжить

Врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов в беседе с NEWS.ru оценил шансы российских артистов — музыканта Петра Мамонова и певицы Марины Абросимовой (МакSим) — пережить искусственную кому. Медик отметил, что чем дольше пациенты находятся в таком состоянии, тем «хуже прогноз», однако исход может быть любым.

Ситуация наверняка очень тяжёлая, так что исходы могут быть любые. Чем дольше в коме — тем хуже прогноз. Медикам, работающим с артистами, виднее, что именно делать. У них есть полная картина. И им виднее, какие решения принимать, — отметил Гапонов.

Мамонов уже 19 дней находится в Коммунарке. О его госпитализации стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

Певицу МакSим госпитализировали 16 июня и уже через три дня подключили к аппарату ИВЛ, потому что она не могла дышать самостоятельно. Сообщалось, что у неё поражено более 70 процентов лёгких. 10 июля пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала, что состояние артистки улучшилось. Врачи сделали попытку отключить певицу от ЭКМО, но она так и не смогла дышать самостоятельно, и её снова подключили к аппарату.

Ранее сообщалось, что от поклонников скрывают всю правду о состоянии певицы, так как существует врачебная тайна и её нельзя оглашать без разрешения родственников МакSим. Представитель артистки Маргарита Соколова добавила, что неразглашённая информация касается только близкого окружения звезды.