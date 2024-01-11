Продюсер оценил перспективы Израиля стать страной-изгоем для Евровидения Продюсер Рудченко не нашел повода исключать Израиль из Евровидения

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Израиль не ждет такая же судьба, как Россию, и страна не будет исключена из Евровидения, несмотря на требования финских музыкантов, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, изгнание РФ из музыкального конкурса давно планировалось на Западе.

Я думаю, Израиль не ждет та же судьба, которая была предопределена для России, потому что эти действия и подобное отношение к России назревали давно. Исключая русскую культуру во всем мире, на этот шаг пошли обдуманно. Это не было спонтанным решением, Европа давно готовилась к этому. Я думаю, с Израилем такого не будет, — считает Рудченко.

Ранее финские музыканты потребовали исключить Израиль из числа стран — участниц конкурса эстрадной песни «Евровидение-2024» из-за военных преступлений ЦАХАЛ в секторе Газа. Активист Лукас Корпелайнен организовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сбор подписей в поддержку этой идеи. Евровидение в этом году пройдет в шведском Мальме. По мнению Корпелайнена, если организатор конкурса Европейский вещательный союз (EBU) откажется исключать израильтян, то отозвать своего конкурсанта и бойкотировать мероприятие должна финская государственная телерадиокомпания Yle.