Принца Гарри не пустят на юбилей его бабушки Елизаветы II

Принца Гарри, скорее всего, лишат приглашения и не пустят на праздничные мероприятия в честь 70-летия правления его бабушки, королевы Великобритании Елизаветы II, передаёт газета Daily Mail. По данным СМИ, причиной такого решения Букингемского дворца стала публикация нашумевших мемуаров герцога Сассекского.

В книге он якобы разоблачил семью монарха. По информации издания, это может оказаться «последней каплей» для Гарри и его родственников, отношения с которыми уже находятся на грани разрыва.

Журналисты отметили, что члены правящей династии разгневаны и сильно разочарованы поступком Гарри. И не только из-за самого решения написать мемуары в подобном формате, но и из-за «явно преднамеренных» сроков выхода труда. Воспоминания собираются напечатать осенью 2022-го, сразу после юбилея королевы.

Сам Гарри и его соавтор журналист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Мерингер работают над книгой уже год. Принц обещает, что материал получится «совершенно достоверным и полностью правдивым отчётом из первых рук о его жизни». По предварительным данным, Гарри получил за мемуары аванс от издательства Penguin Random House в размере $20 млн.

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган Маркл займётся выпуском многосерийного мультфильма о приключениях 12-летней девочки, вдохновившейся примером «влиятельных» женщин из истории. Анимационный проект покажут на стриминговом сервисе Netflix. Маркл займёт должность креативного и исполнительного продюсера вместе с кинорежиссёром Дэвидом Фернишем.