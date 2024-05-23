Прилучный подал иск к Муцениеце по поводу прав детей

Актер Павел Прилучный подал иск к бывшей жене Агате Муцениеце, о чем сообщает портал судов общей юрисдикции Москвы. Сообщается, что претензия артиста связана с «осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав». Подробности иска не комментируются, потому что в нем «затрагиваются права детей».

Зарегистрирован иск Прилучного П. В. к Прилучной А. Категория дела: споры, связанные с осуществлением несовершеннолетними своих прав, — сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее суд частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному, касающийся алиментов на их детей. Известно, что ранее артистка требовала, чтобы экс-супруг отдавал 30% своего заработка на нужды наследников до 2031 года, пока старшему ребенку Тимофею не исполнится 18 лет. После наступления совершеннолетия сына сумма снизится до 25% до совершеннолетия дочери Мии.

После Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание двоих детей, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. Представитель суда подтвердил эту информацию. Там отметили, что ответчик посчитал вердикт инстанции незаконным и необоснованным.