Познер отреагировал на слова Жириновского, назвавшего его «подлецом»

Российский телеведущий Владимир Познер в разговоре с NEWS.ru отреагировал на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского в свой адрес — политик назвал Познера «подлецом и негодяем» после его слов о «русском мире». Журналист отметил, что не стал бы отвечать парламентарию.

Я ему (Владимиру Жириновскому. — NEWS.ru) вообще не стал бы отвечать. Я не отвечаю на подобные вещи. Не вижу в этом никакого смысла. <...> Откуда я знаю, почему он так отреагировал? Вы к нему обращайтесь по этому поводу, а не ко мне, — отметил Познер.

Жириновский в эфире YouTube-шоу «Соловьёв LIVE» назвал телеведущего Владимира Познера «подлецом и негодяем» после слов журналиста о «русском мире». Познер заявил, что такого понятия нет, оно «придумано», а есть русская иммиграция — люди, уехавшие из РФ и ставшие гражданами других государств, и они никакими «своими» не являются. Лидер ЛДПР подчеркнул, что «русский мир» — это именно бывшие советские республики, где «русские жили испокон веков».

До этого Познер на своём сайте ответил на вопрос зрителя, может ли президентом РФ стать женщина. Журналист высказался утвердительно и предположил, когда представительница прекрасного пола возглавит страну, — он не сомневается, что «сегодняшнее молодое поколение станет свидетелем такого важнейшего события».