https://static.news.ru/photo/8e24db5c-1cc6-11ea-86e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: HBO

Телеканал HBO опубликовал полный трейлер сериала «Новый папа» итальянского режиссёра Паоло Соррентино.

В ролике показано, что персонаж Джуда Лоу Пий XIII приходит в сознание после комы. После пробуждения он пытается взаимодействовать с новым папой Иоанном Павлом III в исполнении Джона Малковича.

Первая серия выйдет 13 января 2020 года. Всего картина состоит из девяти эпизодов.

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