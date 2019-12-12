Телеканал HBO опубликовал полный трейлер сериала «Новый папа» итальянского режиссёра Паоло Соррентино.
В ролике показано, что персонаж Джуда Лоу Пий XIII приходит в сознание после комы. После пробуждения он пытается взаимодействовать с новым папой Иоанном Павлом III в исполнении Джона Малковича.
Первая серия выйдет 13 января 2020 года. Всего картина состоит из девяти эпизодов.
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