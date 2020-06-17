Появился лонг-лист премии «Ясная Поляна»

https://static.news.ru/photo/b206a784-b0b0-11ea-9065-fa163e074e61_660.jpg Фото: yppremia/facebook.com

Российская литературная премия «Ясная Поляна» объявила длинный список в номинации «Современная русская проза». В него вошли 39 книг.

В лонг-лист попали произведения российских авторов, среди которых Андрей Аствацатуров, Захар Прилепин, Сергей Беляков, Ксения Букша, Тимур Кибиров, Валерия Пустова, Александр Стесин, Олег Хафизов и Евгений Чижов, сообщает ТАСС.

Из 150 присланных на премию книг мы отобрали в длинный список почти 40. Короткий список «Современной русской прозы» будет объявлен на писательский встречах в Ясной Поляне в сентябре 2020 года, — цитируют организаторы председателя жюри премии, советника по культуре президента РФ Владимира Толстого.

Призовой фонд в 2020 году составил 3 млн рублей. Авторы, которые попадут в шорт-лист, разделят между собой 1 млн рублей. Церемония награждения лауреатов премии пройдёт в октябре.

В апреле организаторы литературной премии «Большая книга» объявили длинный список номинантов 15-го сезона. В этом году на награду претендуют работы Дины Рубиной, Захара Прилепина, Валерии Пустовой, Андрея Аствацатурова и Сергея Белякова, писал NEWS.ru.