Раскрыты подробности состояния здоровья Александра Михайлова Шкулев: состояние здоровья Михайлова улучшилось, он временно выехал из больницы

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Александр Михайлов

Народный артист России Александр Михайлов был госпитализирован с воспалением легких и температурой, в настоящий момент состояние здоровья деятеля культуры стабилизировалось, заявил NEWS.ru председатель оргкомитета Забайкальского международного кинофестиваля Виктор Шкулев. По его словам, Михайлов сегодня, 30 мая, ненадолго приедет на открытие кинофестиваля, в котором он заявлен в качестве участника.

Шкулев рассказал, что 29 мая состояние здоровья народного артиста было «совсем неважнецкое», однако на следующий день температура спала и Михайлов планировал покинуть в больницу. Со слов главы оргкомитета, Михайлов в шутку утверждал, что готов в одних трусах покинуть здание больницы через балкон.

У Александра Яковлевича воспаление легких, дела вчера были совсем неважнецкие. <...> Он временно оттуда (из больницы. — NEWS.ru) уже выехал. Он действительно сказал: «Не надо делать из меня больного, если вы меня не выпустите, я прыгну с балкона в трусах», — рассказал Шкулев.

О госпитализации Михайлова стало известно утром 30 мая. Сообщалось, что народный артист РФ попал в больницу с высокой температурой и пневмонией. В правительстве Забайкальского края заявляли, что власти региона находятся в постоянном контакте с артистом и его близкими.