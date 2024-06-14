«Пошли вон!»: Поплавская возмутилась возвращением Coca-Cola в Россию Поплавская обвинила компанию Coca-Cola в спонсировании Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале возмутилась новостью о возможном возвращении американского бренда Coca-Cola в Россию. По ее словам, эта компания «кормит американскую экономику, которая кормит киевских террористов» и «спонсирует убийство российских детей». Поплавская выразила мнение, что нашей стране не нужна эта организация.

«Кока-кола» опять регистрируется в России. Опять зарабатывать? Кормить американскую экономику, которая кормит киевских террористов? Не нужна нам эта компания в России. Дело не в «Коле» и «Фанте», а в том, какая страна спонсирует убийство российских детей, поставляя оружие Украине на миллиарды долларов, поставляя тысячи ракет и дронов. Янки, гоу хоум! Пошли отсюда вон! — написала Поплавская в посте.

Ранее Поплавская заявила, что главной проблемой уехавших из России актеров Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Дмитрия Назарова и Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) является «непомерное количество алкоголя». Так Поплавская отреагировала на новость об объявлении Лазаревой в розыск. По ее словам, спасти уехавших из России коллег мог бы «трезвый взгляд на жизнь».

До этого Поплавская пожаловалась подписчикам на угрозы ей и ее сыну, которые начали поступать от пользователей с Украины. По ее словам, «националисты», прикрываясь чужой личностью, сначала хотели выманить деньги, а затем начали угрожать.