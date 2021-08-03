Полицеймако призвал прекратить пугать смертью невакцинировавшихся россиян

Российский актёр Михаил Полицеймако, известный по фильму «День выборов - 2» и сериалу «Кухня. Война за отель», призвал журналистов прекратить пугать смертью невакцинировавшихся россиян. Своим мнением Полицеймако, который до недавнего времени вёл программу о здоровье «О самом главном» на канале «Россия 1», поделился в беседе с NEWS.ru.

Люди подсажены на укол страха. Они боятся прививаться, из-за этого у нас не падает заболеваемость. Люди от страха чуть ли не обделываются каждый день. Зачем пугать людей, которые и так пуганые? — высказался актёр.

Для увеличения темпов вакцинации россиян Полицеймако предложил запустить на телевидении специальное ток-шоу, где врачи рассказывали бы о действии, безопасности и пользе прививки от коронавируса. Актёр раскритиковал социальные плакаты, призывающие россиян вакцинироваться от COVID. По его мнению, слоганы, используемые на плакатах, только отпугивают граждан от прививки.

Зачем развешивать плакаты с надписью «Сколько ещё должно умереть, чтобы ты привился?». Я бы руки оторвал человеку, сделавшему этот плакат. Потому что после такого человек никогда не пойдёт прививаться, — считает Полицеймако.

Ранее сообщалось о голосовании об обязательном вакцинировании определённых групп москвичей. Также было предложено внести дополнение к статье Уголовного кодекса, наказывающее за призыв к отказу от вакцинации.