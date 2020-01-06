https://static.news.ru/photo/d5e2b030-3158-11ea-8908-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что в истории с фильмом «Матильда» Алексея Учителя она вела себя неверно.

Я не призывала тогда к сопротивлению, я говорила, что это в нарушение закона, потому что есть экспертизы, потому что бюджет государственный, потому что нужно проводить проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства — и говорила это вслух, — сказала Поклонская «Комсомольской правде».

Ещё задолго до выхода в прокат кинокартина вызвала шквал критики. Православные активисты обратились к депутату Наталье Поклонской с просьбой предотвратить выход фильма, который оскорблял их чувства. Парламентарий написала в Генпрокуратуру свыше 40 жалоб, поскольку, по её мнению, картина Учителя оскверняет память причисленного к лику святых царя. Сам режиссёр скандальной работы Алексей Учитель попытки Поклонской повлиять на прокатную судьбу фильма назвал недопустимыми.

Тем не менее «Матильда» всё-таки вышла в прокат в октябре 2017 года с возрастным ограничением 16+. Православная общественность не успокоилась и продолжила свою борьбу достаточно радикальными способами. Помимо многочисленных молебнов и стояний, активисты подожгли автомобиль адвоката Учителя, более того, студию режиссёра неизвестные забросали «коктейлями Молотова». На всех сеансах в залах кинотеатров дежурили наряды ЧОП во избежании провокаций. Но, несмотря на громкий скандал, кассовые сборы киноленты составили всего $9 млн при бюджете в $25 млн, писал NEWS.ru.