Похудение, уход из театра, четверо сыновей: куда пропала Глафира Тарханова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глафира Тарханова

Актриса Глафира Тарханова приобрела широкую известность благодаря ролям в сериалах «Громовы» и «Синичка». Снимается ли артистка в кино, что известно о ее личной жизни?

Сколько детей у Глафиры Тархановой

В 2006 году актриса познакомилась с актером Алексеем Фаддеевым. Роман завязался на съемках картины «Главный калибр», где артисты сыграли влюбленных. Показать чувства перед объективом камеры паре было непросто.

«Вскоре вместе поехали в киноэкспедицию под Торжок. Кругом леса, поля, речка течет — очень все романтично. В один из дней мы признались друг другу в любви, а наутро нам предстояло сыграть то же самое перед камерой. И все — полный затык! Ничего не получается. <...> Причина была проста: мы не хотели ни с кем делиться нашими чувствами», — вспоминала Тарханова в одном из интервью.

Через три месяца после начала отношений актеры подали заявление в ЗАГС. Пара сыграла скромную свадьбу в узком кругу друзей. Через несколько месяцев Тарханова и Фаддеев пригласили близких на церемонию венчания.

О первой беременности артистка узнала во время съемок второй части «Громовых» в 2007 году. Тарханова родила первенца Корнея в клинике, однако этот опыт ей не понравился. Причиной негативных впечатлений стали вопросы медсестры, узнавшей актрису, которая стала расспрашивать ее не о самочувствии, а о сериале.

Следующих детей, по примеру своей мамы, артистка рожала дома с акушеркой.

«Вторые, третьи, четвертые роды были дома, я рожала с акушеркой моей мамы. Это было волшебство», — рассказывала актриса.

Семья воспитывает четырех сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора. Сейчас Тарханова беременна пятым ребенком. Артистка появилась на красной дорожке премьерного показа сериала «Обоюдное согласие» с округлившимся животом.

Фото: Тихонова Пелагия /Агентство «Москва» Глафира Тарханова

Как Глафира Тарханова похудела после родов

Артистка признавалась, что после каждой беременности набирала вес, однако не изнуряла себя тренировками и диетами, чтобы быстро вернуться к стройности. В беседе с изданием «7Дней.ru» Тарханова отметила, что после рождения первого сына вес ушел из-за напряженного гастрольного графика, поскольку она не стала сидеть в декрете.

«Все четыре раза я поправлялась на 20 килограммов. У меня никогда не было цели быстро прийти в форму, немедленно вернуться в свой 42–44-й размер, как это бывает у актрис, которые буквально сразу из роддома окунаются в съемочный процесс или выходят на сцену», — заявила Тарханова.

Несколько лет назад артистка все же решила внимательнее относиться к своему рациону и задалась целью быть не просто худой, а в хорошей форме. Актриса обратилась к нутрициологу, который помог составить меню на каждый день. В течение месяца Тарханова с вечера готовила себе контейнеры с едой на весь день. Рацион в основном состоял из круп, мяса, рыбы и ягод.

«Точные цифры не скажу, потому что не вставала на весы, но на два размера похудела точно. В первые две недели из организма уходила жидкость. Я сразу заметила, что объемы уменьшились. Во вторые две недели сжигаются жировые прослойки», — объясняла актриса.

Чем сейчас занимается Глафира Тарханова

В 2008 году актриса окончила МГУ, получив второе высшее образование, психологическое. Тарханова отметила, что знания помогают ей сохранять спокойствие и пригождаются в работе. Артистка отметила, что не дает советов, а предлагает со всеми вопросами обращаться за помощью к специалистам.

«Благодаря образованию мне легко сохранять спокойствие в кризисных ситуациях, видеть подтекст в поведении людей. Советы не даю, хотя иногда и просят. Считаю, если человек загнал себя в угол, ему нужна помощь практикующего специалиста. Знание психологии помогает и в работе, и дома», — откровенничала актриса.

В августе 2022 года Тарханова уволилась из театра, в котором прослужила 20 лет. Из «Сатирикона» актриса ушла тихо и без скандалов, поблагодарив педагогов и коллег за сотрудничество.

В 2024 году с участием Тархановой должна выйти картина «Обоюдное согласие. Новый сезон». В прошлом году она снялась в трёх сериалах и одном фильме.

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