«Под одеялом»: Чурсина рассказала о праздновании 80-летия

Советская и российская актриса Людмила Чурсина в беседе с NEWS.ru рассказала о праздновании 80-летия. 20 июля народная артистка отмечает юбилей. Свой день рождения Чурсина проводит далеко от Москвы и Петербурга.

Знаете, для меня это уже юбилей под одеялом. Поэтому об этом я говорить не хочу. У меня есть другие интересные события, — призналась она.

Несмотря на то что Людмила иронизирует над своим возрастом, говоря о «юбилее под одеялом», актриса продолжает много сниматься. Всего Людмила Алексеевна сыграла в более чем ста фильмах и сериалах.

Актриса трижды была замужем, но детей у неё нет. Несмотря на это, она ни о чём в жизни не жалеет и подчёркивает, что её жизнь, пусть и полная трудностей, — подарок судьбы. Сейчас Чурсина много времени проводит с семьёй: племянником Алексеем, его женой Екатериной и двумя внучатыми племянницами — Сашей и Настей.

Зрителям она известна по фильмам «Угрюм-река», «Журавушка» и «Любовь Яровая». За рубежом её признали ещё в 69-м году. За роль в фильме «Журавушка» она получила приз как лучшая актриса Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. В возрасте 42 лет кинозвезда, которую на тот момент уже даже звали в Голливуд, получила звание народной артистки СССР.

Ранее сообщалось, что режиссёр Василий Ливанов отметил 19 июля 86-й день рождения. В беседе с NEWS.ru народный артист рассказал о своём здоровье и о ближайших планах в кино.