Певец Михаил Боярский: последние новости, в каком он состоянии, прогнозы Михаила Боярского могут выписать из больницы на следующей неделе

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Певца Михаила Боярского планируют выписать из Мариинской больницы уже на следующей неделе, заявила его супруга Лариса Луппиан. Что об этом нужно знать?

«Сейчас Михаил Сергеевич чувствует себя хорошо, состояние оценивается как стабильное. Пока его оставили под наблюдением врачей. После выписки артисту рекомендован постельный режим, поэтому в Театре имени Ленсовета приняли решение о переносе спектаклей, чтобы поберечь звезду», — написал SHOT.

Какие спектакли с Боярским были перенесены

На сайте театра имени Ленсовета появилась информация о том, что вместо назначенного на 14 декабря 2023 года спектакля «Смешанные чувства» (Михаил Боярский играет Германа Льюиса) состоится спектакль «Синьор из высшего общества».

4 декабря на сцене Ленсовета покажут «Ревизора» вместо спектакля «В этом милом старом доме» (Михаил Боярский играет Эраста Петровича).

Администрация учреждения сообщает, что приобретенные билеты действительны, но желающие их поменять могут это сделать по месту покупки.

Почему и когда Боярский оказался в больнице

28 ноября стало известно, что Боярского госпитализировали с инфарктом. Сообщалось, что в Мариинскую больницу артиста доставили 27 ноября. Спустя сутки врачам удалось стабилизировать его состояние и перевести из реанимации в обычную палату.

Сын музыканта, депутат Госдумы Сергей Боярский подтвердил, что отец находится в больнице.

«Говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — отметил парламентарий.

Сын актер вчера, 29 ноября, сообщил, что состояние Боярского стабильное, он в хорошем настроении и под наблюдением врачей.

Когда еще у Боярского были проблемы со здоровьем

В 2021 году Михаил Боярский, несмотря на вакцинацию, заразился коронавирусом. Артист лечился в одной из больниц Санкт-Петербурге. Он признавался, что тяжело переносил постковидный синдром.

«После выхода из больницы начались проблемы. Постковидный синдром гораздо больше на меня подействовал, чем сама пандемия. Я очень долго восстанавливался. У меня была неприятная депрессия, из которой я не так быстро вышел, а может, до конца еще и не вышел. Последствия отразились и на памяти, и на физическом состоянии, — отмечал Боярский.

Какие новости были о Боярском до инфаркта

Telegram-канала Baza 15 ноября сообщил, что Михаил Боярский продает часть своего бизнеса.

«Михаил Сергеевич — не только актер и певец, но еще и успешный предприниматель. До недавнего времени Боярский был совладельцем целого „букета“ компаний: „Лайт“ (аренда и управление имуществом), „Авторгрупп“ (деятельность в области права), „Автотранс“ (аренда и управление имуществом), и „Хаус-Маркет“ (подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества). С лета 2023 года Боярский решил выйти сразу из нескольких дел. 26 июля он переписал долю 30% в организации „Лайт“ своему родственнику Николаю Боярскому. 16 октября артист переоформил собственную долю в компании „Хаус-Маркет“ на Альфию Тенишеву, 2 ноября — в фирме „Автотранс“ на Елену Косцову», — рассказал источник.

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