Песня из «Слова пацана» стала популярнее хита Кати Лель Песня «Пыяла» обогнала по популярности хит Кати Лель «Мой мармеладный»

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Песня «Пыяла» от дуэта «Аигел», которая стала одним из саундтреков к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», обогнала по популярности трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный», сообщили в пресс-службах российских музыкальных сервисов. Как передает РИА Новости, хит российской певицы завирусился в Сети благодаря коротким видеороликам. Становятся популярнее и другие песни из сериала.

Трек «Мой мармеладный» немного впереди был весь год, но с выходом сериала «Слово пацана» все изменилось. Сейчас в 30 раз больше слушают трек «Пыяла», чем трек «Мой мармеладный», — заявили аналитики.

Как подчеркнули представители одного из сервисов, зачастую «взлетают» треки, которые стали популярны среди слушателей благодаря социальным сетям. Прослушивания композиции «Мой мармеладный» стали расти с середины ноября, а в декабре рост достиг пиковых значений.

Интерес к песне «Пыяла» среди слушателей вырос в середине ноября, когда вышли первые серии «Слова пацана». В течение четырех недель заглавный саундтрек сериала занимает первые строчки в чартах.

За первые 25 дней декабря прослушивания трека выросли в 1800 раз по сравнению с аналогичным периодом в октябре, — сообщили аналитики.

Ранее Катя Лель заявила, что попадание ее песни «Мой мармеладный» в топ вирусных треков на музыкальном стриминговом сервисе Spotify является общероссийской победой, которая была обеспечена замыслом свыше. По словам певицы, успех ее хита за рубежом говорит о том, что пришло время новых энергий.