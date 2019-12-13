Первое прижизненное издание романа «Евгений Онегин» писателя Александра Пушкина ушло с молотка за 4,6 млн рублей.
Экземпляр купили на торгах аукционного дома «Литфонд» 12 декабря,
Прогнозируемая стоимость лота составляет 4,5–4,7 млн рублей. Издание вышло в семи картонажных переплётах, главки помещены в футляр. По словам экспертов, книга обладает коллекционной ценностью музейного уровня.
Как писал NEWS.ru, произведение печаталось отдельными главами по мере их написания на протяжении семи лет. Первая глава романа увидела свет в феврале 1825 года, а последняя — в январе 1832-го.
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