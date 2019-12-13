https://static.news.ru/photo/445157dc-1d82-11ea-b6b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: litfund.ru

Первое прижизненное издание романа «Евгений Онегин» писателя Александра Пушкина ушло с молотка за 4,6 млн рублей.

Экземпляр купили на торгах аукционного дома «Литфонд» 12 декабря, сообщает ТАСС.

Прогнозируемая стоимость лота составляет 4,5–4,7 млн рублей. Издание вышло в семи картонажных переплётах, главки помещены в футляр. По словам экспертов, книга обладает коллекционной ценностью музейного уровня.

Как писал NEWS.ru, произведение печаталось отдельными главами по мере их написания на протяжении семи лет. Первая глава романа увидела свет в феврале 1825 года, а последняя — в январе 1832-го.