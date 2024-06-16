Патриотизм, возможное осуждение СВО, театр: как живет актер Игорь Черневич

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Игорь Черневич

Заслуженный артист России Игорь Черневич продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, почему уезжал из РФ?

Чем известен Черневич

Игорь Черневич родился 30 сентября 1966 года в городе Орше в Белоруссии. После окончания школы он переехал в Санкт-Петербург и поступил в институт водного транспорта, однако быстро потерял интерес к учебе.

После первого курса Черневич вернулся на родину, где записался в драмкружок, а еще через год поступил в Ленинградский театральный институт.

Актер снимался в картинах «Кольцо», «Никотин», «Дух», «Нокаут», «Убойная сила», «Коктебель», «Мужчины не плачут», «Господа присяжные», «Жесть», «18-14», «Мы из будущего», «Пьеса без названия», «Парень с Марса», «Дед», «Очкарик», «Василиса», «Бирюк», «Город», «Троицкий», «Триггер», «Чернобыль», «Гамлет», «Серебряный волк», «Оффлайн», «Отчаянная невеста» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Черневича

Первой женой Игоря Черневича была его однокурсница по Ленинградскому театральному институту Ирина Тычинина.

Второй женой была актриса Екатерина Решетникова, которая младше его на 10 лет. В браке родился сын Филипп. Он стал виолончелистом.

В 2016 году супруги развелись.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Игорь Черневич

Почему Черневич уезжал из России

В 90-е годы Игорь Черневич уехал работать во Францию в театр «Бобин». Артист признавался, что реальность не оправдала его ожиданий.

«К сожалению, не могу сказать, что это был самый счастливый и плодотворный период моей жизни. В какой-то момент накатило отчаяние, пытался сбежать, но пришлось остаться — контракт! И меня впервые накрыла настоящая депрессия», — рассказывал Черневич.

После окончания полугодового контракта он сразу вернулся в Санкт-Петербург.

Как Черневич относится к спецоперации

В марте 2022 года публицист Михаил Шахназаров разместил в соцсетях список лиц, которые выступили против спецоперации и действий российской власти. В числе подписавшихся под призывом остановить СВО писатель отметил и Игоря Черневича.

В опубликованном призыве против проведения спецоперации говорилось, что подписавшиеся лица не верят в то, что «украинский народ нуждается в том, чтобы его освобождали».

Черневич эту ситуацию не комментировал, однако в своих ранних интервью он говорил, что не считает патриотами тех, кто публично заявляет о любви к стране или носит георгиевские ленты.

«Думаю, что патриоты все-таки те, кто останавливается на пешеходных переходах и пропускает людей. Кто не берет взятки. Кто выбрасывает сигареты в урну. Кто говорит „здравствуйте“, „до свидания“. Кто не губит леса. Кто уважает приезжающих в его страну. Это все, конечно, очень непросто. Но только такой патриотизм я хотел бы воспитать в себе и в своих детях», — объяснял актер.

Чем сейчас занимается Черневич

Игорь Черневич продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артист снялся в картинах «Пациент № 1», «Лунатики», «Мерзлая земля», «Лада Голд», «Прелесть» и «Крутая перемена».

В 2024 году вышли ленты «Первый класс» и «Чайка» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Мужское слово», «Прометей» и «Улица Шекспира» с Черневичем.

Читайте также:

«Слово пацана», снос дома, Италия: где сейчас актер Александр Самойленко

«Исповедь» Пригожина, Ливия, сын: как сейчас живет актер Кирилл Полухин

Патриотизм, отказ покидать РФ, новые сериалы: как живет актер Антон Батырев