Отсутствие ролей, уход из театра, молодая жена: как живет Михаил Филиппов

Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости

Михаил Филиппов

Народный артист России Михаил Филиппов в 2023 году ушел из театра им. Маяковского. В чем причина, как актер живет сейчас, в каких проектах он задействован?

Чем известен Филиппов

Михаил Филиппов родился 15 августа 1947 года в Москве.

После школы он поступил на филологический факультет Московского государственного университета. Во время учебы в МГУ играл в студенческой студии «Наш дом». После четвертого курса ушел из МГУ в ГИТИС.

Филиппов играл в картинах «Красное и черное», «Простая девушка», «Рудин», «Ваша дочь Александра», «Артистка из Грибова», «Женщины, которым повезло», «Процесс», «Небеса обетованные», «Чокнутые», «Грех», «Альфонс», «Петербургские тайны», «Самозванцы», «Саломея», «Женитьба», «Шпион», «Гагарин. Первый в космосе», «Операция „Сатана“», «Скажи правду» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Филиппова

Первой женой Михаила Филиппова была дочь генсека ЦК КПСС Юрия Андропова Ирина Андропова. В браке родился сын Дмитрий.

Еще будучи в браке с Андроповой, Филиппов завязал отношения с народной артисткой РСФСР Натальей Гундаревой. Она и стала его следующей женой. После ее смерти Филиппов выпустил книгу воспоминаний «Наташа».

Третья жена Филиппова — актриса Наталья Васильева, которая младше его на 20 лет.

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва» Михаил Филиппов

Чем сейчас занимается Филиппов

В апреле 2023 года Михаил Филиппов ушел из театра им. Маяковского, где служил 50 лет. Он также отказался участвовать в спектакле к 100-летию культурного учреждения.

Филиппов рассказывал, что решение об увольнении не было спонтанным. Артист отметил, что у него нет обиды на нового художественного театра Егора Перегудова.

«Обиды никакой нет. Просто климат в театре очень изменился, с моей точки зрения. Я сужу только по спектаклям. Актеры, которые были заняты в спектаклях Миндаугаса Карбаускиса, прежнего худрука, и эти же актеры в новых спектаклях — это совершенно разное существование», — объяснял он KP.RU.

С мая 2023 года артист служит в Малом театре.

Он также продолжает творческую деятельность. В 2022 году Филиппов снялся в картине «Все нормально».

Сейчас актер задействован в спектаклях «Кант», «Иисус Христос — суперзвезда», «Общага-на-крови», «Москва. Полный круг», «Опасные связи», «Игроки», «Горе от ума» и «Циники».

«Я с кино „на вы“. Не могу сказать, что совсем не снимался, но скажу так: кино есть — ролей нет. Я могу назвать от силы три-четыре ролишки, о которых можно говорить более или менее всерьез. И это касается в основном телефильмов, как „Петербургские тайны“, например. Хотя мне приходилось сниматься у великих режиссеров: Сергея Герасимова, Эльдара Рязанова, Аллы Суриковой», — говорил Филиппов.

Читайте также:

Патриотизм, возможное осуждение СВО, театр: как живет актер Игорь Черневич

«Слово пацана», снос дома, Италия: где сейчас актер Александр Самойленко

Одиночество, отказ от актерства, Крым: куда пропал актер Дмитрий Орлов