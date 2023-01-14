От гадкого утёнка до королевы: тернистый путь актрисы Инны Чуриковой Народная артистка СССР скончалась на 80-м году жизни

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Инна Чурикова, 2017 год

14 января стало известно о том, что скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом сообщил Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором Чурикова проработала 47 лет. Инна Михайловна с детства мечтала стать актрисой и, несмотря на нетривиальную внешность, смогла влюбить в себя не только главных режиссеров советского театра, но и зрителей. Чуриковой было подвластно всё: от неказистой Марфушечки-душечки с орехами во рту в сказке «Морозко» до величественной и статной королевы Елизаветы II в спектакле «Аудиенция». Последние годы актриса страдала от недомоганий: упала со сцены во время спектакля в 2019 году, часто лежала в больнице. 14 января организм Инны Михайловны перестал бороться.

Визитной карточкой Чуриковой всегда была необычная внешность и безграничный талант. Будущая актриса выросла в семье агронома и почвоведа, но с детства мечтала о сцене. Несмотря на бытующее заблуждение о низкой самооценке Чуриковой, она никогда не комплексовала из-за своей внешности. Более того, на вступительных экзаменах в Школе-студии МХАТ девушка предстала перед приемной комиссией в образе древнегреческой богини красоты Афродиты, чем довела педагогов до слез. Однако один из экзаменаторов посчитал необходимым указать абитуриентке на отсутствие ангельской внешности, чем довел до слез уже Чурикову.

На вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ экзаменатор глянул на меня и спросил напрямик: «А знаете ли вы, кто есть Афродита?» Я замотала головой. «Это богиня красоты, — назидательно пояснил педагог. — Идите и посмотрите на себя в зеркало!» Я действительно зашла в туалет, посмотрела на себя в зеркало и расплакалась, — вспоминала позднее актриса.

Из Школы-студии будущая актриса отправилась в Щепкинское училище. Там педагоги быстро разглядели в девушке талант, но не спешили ставить ее на роли лирических героинь. Они доставались студенткам с более миловидной внешностью, а Чурикова играла всех комических и острохарактерных персонажей. Вероятно, поэтому, несмотря на красный диплом училища, ни один московский театр не горел желанием взять выпускницу в труппу. Инна должна была отправиться на Камчатку по распределению, но маме девушки Елизавете Мантровой удалось договориться, чтобы дочь не просто осталась в столице, а стала частью труппы Московского театра юного зрителя.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press Актриса театра и кино Инна Чурикова, 1966 год

Мне, например, в ТЮЗе давали роль купчихи вот с та-а-акой грудью, и на каждой груди чайники нарисованы. Или роль свиньи. Помню, на распределении ролей написано было: «Свинья — Чурикова». Я пошла к режиссеру и говорю: «Пожалуйста, я вас очень прошу, не назначайте меня на эту роль, я не хочу играть свинью, я вас умоляю, не надо». И что он делает, как вы думаете? Он встает на колени и говорит: «Никто так талантливо свинью не сыграет, как ты». И я поняла, что мне никуда не деться, ведь я только-только пришла в театр, — вспоминала актриса.

Там-то девушку, игравшую роли зверушек и Бабы-яги, заметил режиссер Марк Захаров, который сразу же позвал Инну Чурикову на главную роль в спектакль «Тиль» Московского театра им. Ленинского комсомола. Кроме нее в постановке участвовал и молодой артист Николай Караченцов. «Тиль» принес обоим широкую известность в театральной среде. Хотя Марк Захаров долгое время еще получал гневные письма от зрителей, не согласных с выбором «некрасивой» актрисы на главную ролью.

Я получал гневные письма: почему у вас Чурикова играет центральные роли? Но я этим горжусь. А про актерский талант Инны Михайловны говорить могу бесконечно. Однажды, например, я узнал, что на съемках фильма Глеба Панфилова «В огне брода нет» у нее был момент сверхчувственного восприятия жизни — то есть она потеряла ощущение киносъемки и целиком окунулась в эти страшные вихри братоубийственной гражданской войны. Когда я узнал об этом, думал, что она меня разыгрывает. Но вскоре этот великий дар божий проявился и на сцене. В «Трех девушках в голубом» она взбивала для больного ребенка пюре из яблок. И забыть эту сцену невозможно. Так могла делать только настоящая мать. В этом тоже было ее гипнотическое воздействие, — говорил Захаров в 2016 году.

Через два года после премьеры Чурикову пригласили в труппу «Ленкома», где она оставалась ведущей актрисой без малого 50 лет. Параллельно карьера Чуриковой развивалась и в кино.

Еще в студенчестве режиссеры звали ее на эпизодические роли, но настоящим успехом, безусловно, стала сказочная лента Александра Роу «Морозко». Актрисе был 21 год, когда она не побоялась предстать в роли толстой и избалованной Марфушечки-душечки, за которую всё делают маменька и сестрица. Образ стал настолько успешен, что все реплики мгновенно растащили на цитаты, несмотря на отрицательный оттенок персонажа.

Вот только сама актриса так расстроилась, когда увидела себя на экране, что решила — «такую» ее точно не возьмут замуж. Но уже через три года Чурикова снималась в главной роли начинающего кинорежиссера Глеба Панфилова, с которым прожила вместе всю жизнь.

Она стала для него не просто главной женщиной в жизни, но и музой в работе. Панфилов снял Чурикову в фильме «Начало», за роль в котором актриса получила «Золотого льва» на Венецианском фестивале и появилась на обложке «Советского экрана». Позже они работали в фильмах «Валентина», «Прошу слова», «Тема», «Васса Железнова» и многих других.

Особо запоминающейся работой Чуриковой стала Якобина фон Мюнхгаузен в киношедевре Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». В «Военно-полевом романе» Петра Тодоровского актриса сыграла роль жены главного героя. За эту работу она получила номинацию на «Оскар», а позже и премию «Серебряный медведь». Хотя сама актриса никогда не паразитировала на собственной известности: почти не давала интервью, редко появлялась на светских раутах и чествованиях.

Когда мне говорят, что я легенда, я очень удивляюсь, потому что я просто актриса и всё. Многого в жизни я еще не успела. Такая одолевает жадность. И тем не менее часы тик-так, тик-так, и — боже мой! — была Инной, а стала Инной Михайловной почему-то, — говорила о себе актриса.

Чурикова жила семьей и работой. Одно подпитывало другое. Когда ее спрашивали, в чем секрет ее потрясающей фигуры (при росте в 170 см она весила 63 кг), Инна Михайловна отвечала: «В том, что привыкла много работать».

В последние годы она продолжала сниматься в кино, выходить на сцену, писать сценарии вместе с мужем, заниматься благотворительностью и участвовать в экспериментах. Например, в съемках клипа «Непошлое» на песню рок-певицы Земфиры.

Последней важнейшей работой актрисы снова стал совместный проект с мужем Глебом Панфиловым. Он поставил спектакль «Аудиенция», в котором Инна Чурикова сыграла королеву Елизавету II. Судьба сложилась так, что именно муж раскрыл в ней качества благородной и величественной женщины, которая не умела жаловаться и предпочитала говорить делами, а не словами. Даже когда здоровье требовало снизить темпы.

Инна Михайловна Чурикова пришла в профессию неказистым гадким утенком, но ушла из нее королевой. Прощание с актрисой состоится 17 января в театре «Ленком».