«Они говорили, что мне хана»: Милош Бикович об угрозах на съемках Сняться в фильме «Любовь со второго взгляда» Милоша Биковича уговорили друзья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович

36-летний сербский актер Милош Бикович на премьере картины «Любовь со второго взгляда» в Санкт-Петербурге рассказал, что принять участие в картине его вынудили друзья из кинематографа, пишет StarHit. По словам артиста, изначально он отказался сниматься в фильме. Бикович пошутил, что продюсеры пригрозили ему окончанием кинокарьеры, после чего он согласился.

Они говорили, что закроют мою карьеру и что мне хана. Я ответил, что у меня нет свободных дат, — они предложили сдвинуться. Я сказал, что не могу приехать. На это услышал: «Мы будем снимать там, где ты». В итоге пришлось сняться. Последний раз, когда эти продюсеры меня заставляли, а я отказывался сниматься, получился «Холоп». Так что слава богу, что у меня такие друзья, — пояснил Милош.

Ранее сообщалось, что после украинского доноса телекомпания HBO нашла замену Биковичу в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос», куда он был ранее приглашен. Как отмечается, роль русского учителя йоги в сериале отдали болгарскому актеру Джулиану Костову.

До этого МИД Украины обвинил Биковича в поддержке геноцида и призвал канал HBO отказаться от его кандидатуры на роль. После этого ряд известных британских и американских изданий также выступили с заявлениями о том, что артист поддерживает Россию и не критикует спецоперацию на Украине.