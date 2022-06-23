«Работал на износ»: экс-участник «Ласкового мая» о Шатунове Экс-участник «Ласкового мая» Рощенков рассказал о пошатнувших здоровье Шатунова гастролях

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Юрий Шатунов

Экс-участник «Ласкового мая» Евгений Рощенков прокомментировал известие о смерти солиста поп-группы Юрия Шатунова. В разговоре с NEWS.ru музыкант отметил, что Шатунов «работал на износ», он постоянно ездил по гастролям, которые пошатнули его здоровье.

Такая новость застала. Два месяца назад тоже говорили, что Шатунов умер. Но это была неправда. Но сегодня, говорят, правда. Я не могу никому дозвониться. Так хочется, чтобы это была неправда. Он работал на износ. Эти концерты каждый день, это очень тяжело. Каждый день новый город, каждый день нервы. Я сам инвалидом стал II группы, — отметил музыкант.

По словам Рощенкова, с Шатуновым они виделись последний раз 5 июня на концерте в Саратове. Шатунов подарил ему плакат, они сфотографировались. Потом они должны были вновь встретиться на концерте в Нижнем Новгороде, но Рощенков не смог приехать.

Очень жалко, это не человек, это легенда! Но, как говорится, легенды тоже умирают, — подытожил Рощенков.

Также музыкант сообщил, что он не знает о том, где будут хоронить Шатунова, но предположил, что это может произойти в Германии.

Ранее ТАСС написал о том, что исполнитель умер в карете скорой помощи, а Telegram-канал «112» сообщил о том, что друзья певца привезли его в больницу села Растуново. Шатунов рассказал медикам об острой боли в районе груди. Врачи оказали ему первую помощь. Затем его перевезли в реанимацию центральной районной больницы из-за ухудшения физического состояния, однако спасти Шатунова не смогли.