Дочь Евгения Осина: «Перестала винить отца» Дочь Евгения Осина Агния: в храме почувствовала присутствие отца рядом

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Евгений Осин

Сегодня исполнилось ровно пять лет со дня смерти исполнителя хита «Плачет девочка в автомате» Евгения Осина. Певец скончался 17 ноября 2018 года в своей квартире в Москве. Накануне годовщины NEWS.ru пообщался с дочерью Осина — 21-летней Агнией, родившейся в его браке с Натальей Черемисиной.

«Обид на отца не осталось»

— Какие ассоциации вызывает у вас слово «папа»?

— Музыка, детство, веселье, дурачества. Мы с папой хорошо проводили время вместе. Часто музицировали, но всегда находили место каким-то шуткам.

Фото: Социальные сети Агния Осина

— Изменилось ли у вас отношение к отцу, понимание его как личности за прошедшие пять лет с момента его ухода из жизни? Остались ли обиды на него?

— Наверное, я стала больше осознавать, что это болезнь (алкогольная зависимость Осина, которую он не скрывал в последние годы своей жизни. — NEWS.ru). И я перестала винить его — в том образе жизни, который он вел. Обид не осталось. Зачем они, если человека уже нет в живых? Чтобы было спокойно на душе, всегда надо просить прощения и прощать самому. Мы с мамой и моей маленькой дочерью Ксюшей иногда устраиваем вечера «танцев»: слушаем старую или просто дорогую сердцу музыку — среди которой есть, конечно, папины песни. Мы с Ксюшей танцуем. И я люблю пересматривать видео с папой из детства.

Что дочь Осина расскажет о нем своему ребенку

— Что будете рассказывать дочери о ее дедушке, когда она подрастет?

— В первую очередь — о том, что он был талантливейшим музыкантом.

— Просматриваются ли в Ксении «осинские» черты?

— Не могу сказать про внешнюю схожесть. Иногда мимика похожа, но лишь моментами. Но дочь очень артистичная, это точно можно отметить. Очень эмоциональная, любит петь и танцевать. Часто вечерами мы смотрим мультфильмы, если там играет какая-нибудь песня, Ксюша повторяет: «Мама, пойдем танцевать!»

Фото: Социальные сети

— Почему, на ваш взгляд, не очень счастливо сложилась судьба вашего отца?

— Я не могу брать на себя ответственность и выявлять точные причины. Я в жизни всегда доверяю Богу. И, как бы ни было больно, видимо, так должно было случиться, для чего-то. Любое событие подобного рода заставляет людей задуматься о чем-то и что-то поменять в своей жизни.

«Почувствовала его присутствие рядом»

— Снится ли вам папа? Что это за сны? Бывает ли ощущение его присутствия рядом?

— Конечно, снится. В основном это воспоминания из детства. Несколько раз снилось что-то еще — точных обстоятельств сна не помню, то, что присутствовал папа — точно. Один раз, когда мы находились в храме, я отчетливо почувствовала его присутствие рядом. Не знаю, как это объяснить. Как будто он стоял рядом, а потом обнял меня. Это было что-то невероятное.

Фото: Социальные сети

— Чему самому главному вас научил папа?

— Папа с детства прививал мне любовь к музыке. Хотя он не хотел, чтобы музыка стала моей профессией. Например, подчеркивал, что в шоу-бизнесе все очень сложно. Видимо, поэтому он был против того, чтобы я стала певицей. Еще папа научил разбираться в людях, больше слушать и меньше говорить. Он всегда наблюдал мою открытость даже при первом знакомстве. Его советы мне очень помогают в жизни.

— Вы все-таки выбрали музыку своей профессией. Планируете ли продолжать музыкальную карьеру? Когда ждать новых песен?

— Выпуск новых песен планирую. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Сейчас у меня дипломный курс в Гнесинке, это будет очень тяжелый год во всех смыслах. Мы готовим большую и очень мощную программу (песни из репертуара Латвийского коллектива Tautumeitas, Африка, песни Курганской области и села Красный Зилим). В июне будет дипломный концерт, который, я уверена, пройдет на высоком уровне. Так что в этом году делаю упор на учебу, а со следующего надеюсь на регулярные релизы.

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