«Обогатила нашу культуру»: раскрыт секрет успеха Земфиры Продюсер Рудченко раскрыл секрет успеха Земфиры

Фото: zemfira/vk.com

Земфира

В пятницу, 26 августа, российской рок-певице Земфире исполнилось 46 лет. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru раскрыл секрет успеха исполнительницы. По его мнению, Земфира обогатила российскую жизнь, она внесла вклад в культуру за счет необычного звучания, подхода к музыке и музыкального контента.

Просто так вычеркнуть ее из нашей культурной жизни, как это делают на Украине с российской культурой, я бы не стал, даже если она высказывает определенную позицию, но это ее личное мнение. С точки зрения музыкальности она обогатила нашу культуру. Другое звучание, прочтение, определенные тексты. Это незаурядный человек, — считает продюсер

Рудченко выразил мнение, что своим творчеством Земфира работает на российскую публику. Певица укрепила свои позиции именно на российской сцене, несмотря на все попытки выступить на Западе.

Земфира отметила свой 46-й день рождения в компании закадычной подруги Ренаты Литвиновой. Они вместе покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Обе остановились в Париже, где и живут по сей день, обе развлекают зарубежную публику. Литвинова в столице Франции регулярно участвует в модных фотосессиях, посещает показы. Недавно она объявила о гастролях в Таллин со спектаклем «Кактус». Земфира объявила о мировом гастрольном туре.